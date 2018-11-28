Генпрокуратура Армении ходатайствует об аресте экс-президента страны Кочаряна

Апелляционный суд Армении в среду рассматривает жалобу генеральной прокуратуры на освобождение из-под стражи обвиняемого в свержении конституционного строя экс-президента страны Роберта Кочаряна, надзорное ведомство добивается ареста бывшего главы государства.

"Мы считаем необходимым содержание Р.Кочаряна под арестом на данном этапе. Какое решение примет суд, мы не знаем", - сказал генпрокурор республики Артур Давтян журналистам в среду.

15 ноября Кассационный суд Армении удовлетворил жалобу Генпрокуратуры Армении на решение Апелляционного суда, удовлетворившего ходатайство адвокатов Р.Кочаряна об изменении экс-президенту меры пресечения в виде содержания под стражей, приняв решение о повторном рассмотрении.

13 августа Апелляционный суд постановил освободить экс-президента страны, так как Р.Кочарян, как бывший глава государства, обладает неприкосновенностью.

Бывший президент Армении был арестован судом первой инстанции Еревана 28 июля после того, как ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя в 2008 году.

1 марта 20068 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны, погибли десять человек, более 250 получили ранения.

В 2008 году действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта Н.Пашинян был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания премьером Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".