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Регион 28.11.2018 12:31

Генпрокуратура Армении ходатайствует об аресте экс-президента страны Кочаряна

Апелляционный суд Армении в среду рассматривает жалобу генеральной прокуратуры на освобождение из-под стражи обвиняемого в свержении конституционного строя экс-президента страны Роберта Кочаряна, надзорное ведомство добивается ареста бывшего главы государства.

"Мы считаем необходимым содержание Р.Кочаряна под арестом на данном этапе. Какое решение примет суд, мы не знаем", - сказал генпрокурор республики Артур Давтян журналистам в среду.

15 ноября Кассационный суд Армении удовлетворил жалобу Генпрокуратуры Армении на решение Апелляционного суда, удовлетворившего ходатайство адвокатов Р.Кочаряна об изменении экс-президенту меры пресечения в виде содержания под стражей, приняв решение о повторном рассмотрении.

13 августа Апелляционный суд постановил освободить экс-президента страны, так как Р.Кочарян, как бывший глава государства, обладает неприкосновенностью.

Бывший президент Армении был арестован судом первой инстанции Еревана 28 июля после того, как ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя в 2008 году.

1 марта 20068 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны, погибли десять человек, более 250 получили ранения.

В 2008 году действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта Н.Пашинян был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания премьером Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, ГЕНПРОКУРАТУРА, АРЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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