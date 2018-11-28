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СНГ 28.11.2018 12:32

Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал постановление о назначении выборов президента Украины на 31 марта 2019 года.

Как указано на сайте парламента, постановление подписано 28 ноября.

В тексте документа сказано: "Согласно пункту 7 части первой статьи 85, части пятой статьи 103 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: назначить очередные выборы президента Украины на воскресенье, 31 марта 2019 года".

Постановление вступает в силу со дня подписания.

Верховная Рада проголосовала за это постановление вечером 26 ноября, после голосования за введение военного положения в стране.

Президент Украины Петр Порошенко принял решение сократить срок действия военного положения с 60 суток до 30, чтобы не препятствовать началу президентской кампании в установленные сроки.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, ДАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]