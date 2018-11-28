Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал постановление о назначении выборов президента Украины на 31 марта 2019 года.
Как указано на сайте парламента, постановление подписано 28 ноября.
В тексте документа сказано: "Согласно пункту 7 части первой статьи 85, части пятой статьи 103 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: назначить очередные выборы президента Украины на воскресенье, 31 марта 2019 года".
Постановление вступает в силу со дня подписания.
Верховная Рада проголосовала за это постановление вечером 26 ноября, после голосования за введение военного положения в стране.
Президент Украины Петр Порошенко принял решение сократить срок действия военного положения с 60 суток до 30, чтобы не препятствовать началу президентской кампании в установленные сроки.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»