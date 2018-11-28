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Регион 28.11.2018 15:41

Путин и Эрдоган обсудили керченский инцидент

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону в контексте инцидента в Керченском проливе вопросы безопасности в Черноморском регионе, сообщает пресс-служба Кремля.

"В контексте спровоцированного киевскими властями опасного инцидента в районе Керченского пролива состоялся обмен мнениями по вопросам стабильности и безопасности в Черноморском регионе", - говорится в сообщении.

Разговор президентов РФ и Турции состоялся по инициативе турецкой стороны.

Помимо Р.Т.Эрдогана, из зарубежных лидеров В.Путин обсуждал керченский инцидент только с канцлером Германии Ангелой Меркель. Этот телефонный разговор состоялся накануне по инициативе германской стороны, В.Путин дал в нем "оценку провокационным действиям украинской стороны, грубому нарушению норм международного права ее военными кораблями, преднамеренно проигнорировавшими правила мирного прохода в территориальном море Российской Федерации".

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, КЕРЧЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]