Порошенко просил Эрдогана поднять украинский вопрос на саммите G20

Президент Украины Петр Порошенко и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Керченском проливе и договорились о том, что президент Турции поднимет украинский вопрос на саммите G20 в Буэнос-Айресе.

"Собеседники договорились, что президент Турции поднимет украинский вопрос в Буэнос-Айресе на саммите G20", - сообщает пресс-служба главы украинского государства в среду.

П.Порошенко проинформировал Р.Т.Эрдогана о событиях в Керченском проливе, которые украинский президент расценил как "акт агрессии России". П.Порошенко также рассказал о действиях Украины в ответ, в частности, о введении режима военного положения. Он также призвал президента Турции усилить давление на Россию для освобождения украинских моряков и кораблей.

Саммит G20 пройдет в Буэнос-Айресе (Аргентина) с 30 ноября по 1 декабря.