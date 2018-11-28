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СНГ 28.11.2018 16:01

Порошенко просил Эрдогана поднять украинский вопрос на саммите G20

Президент Украины Петр Порошенко и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Керченском проливе и договорились о том, что президент Турции поднимет украинский вопрос на саммите G20 в Буэнос-Айресе.

"Собеседники договорились, что президент Турции поднимет украинский вопрос в Буэнос-Айресе на саммите G20", - сообщает пресс-служба главы украинского государства в среду.

П.Порошенко проинформировал Р.Т.Эрдогана о событиях в Керченском проливе, которые украинский президент расценил как "акт агрессии России". П.Порошенко также рассказал о действиях Украины в ответ, в частности, о введении режима военного положения. Он также призвал президента Турции усилить давление на Россию для освобождения украинских моряков и кораблей.

Саммит G20 пройдет в Буэнос-Айресе (Аргентина) с 30 ноября по 1 декабря.

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Тэги: УКРАИНА, ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ДОГОВОРЕННОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]