Путин и Эрдоган договорились активизировать совместные усилия по реализации идлибского меморандума

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии, в частности, реализацию меморандума по Идлибской зоне деэскалации, сообщает пресс-служба Кремля.
"Условлено активизировать совместные усилия по реализации меморандума о стабилизации ситуации в Идлибе, подписанного в Сочи 17 сентября, включая меры по борьбе с террористическими группировками", - говорится в сообщении.
Кроме того, "отмечена важность работы стран - гарантов Астанинского процесса по продвижению межсирийского диалога".
В разговоре президентов были затронуты некоторые аспекты российско-турецкого сотрудничества с учётом итогов встречи лидеров двух стран в Стамбуле 19 ноября, сообщает пресс-служба.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»