Путин и Эрдоган договорились активизировать совместные усилия по реализации идлибского меморандума

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии, в частности, реализацию меморандума по Идлибской зоне деэскалации, сообщает пресс-служба Кремля.

"Условлено активизировать совместные усилия по реализации меморандума о стабилизации ситуации в Идлибе, подписанного в Сочи 17 сентября, включая меры по борьбе с террористическими группировками", - говорится в сообщении.

Кроме того, "отмечена важность работы стран - гарантов Астанинского процесса по продвижению межсирийского диалога".

В разговоре президентов были затронуты некоторые аспекты российско-турецкого сотрудничества с учётом итогов встречи лидеров двух стран в Стамбуле 19 ноября, сообщает пресс-служба.