ВВС Азербайджана получили от Пакистана 5 учебных самолетов Super Mushshak

Азербайджан получил от Пакистана первую партию учебно-тренировочных самолетов MFI-395 «Super Mushshak», сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» военный источник.
Как сообщалось ранее, поставка самолетов MFI-395 «Super Mushshak» в Азербайджан осуществляется согласно договору между Баку и Исламабадом, подписанному в июле 2017 года.
«ВВС Азербайджана уже получили 5 из 10 самолетов Super Mushshak. Остальные самолеты будут доставлены в страну в ближайшие месяцы», - сообщил собеседник агентства.
По его словам, азербайджанские пилоты и техники прошли соответствующие тренинги по управлению и эксплуатацией этих самолетов.
MFI-395 «Super Mushshak» считаются самыми безопасными учебными самолетами. Они могут приземляться на любую поверхность.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»