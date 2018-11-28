ВВС Азербайджана получили от Пакистана 5 учебных самолетов Super Mushshak

Азербайджан получил от Пакистана первую партию учебно-тренировочных самолетов MFI-395 «Super Mushshak», сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» военный источник.

Как сообщалось ранее, поставка самолетов MFI-395 «Super Mushshak» в Азербайджан осуществляется согласно договору между Баку и Исламабадом, подписанному в июле 2017 года.

«ВВС Азербайджана уже получили 5 из 10 самолетов Super Mushshak. Остальные самолеты будут доставлены в страну в ближайшие месяцы», - сообщил собеседник агентства.

По его словам, азербайджанские пилоты и техники прошли соответствующие тренинги по управлению и эксплуатацией этих самолетов.

MFI-395 «Super Mushshak» считаются самыми безопасными учебными самолетами. Они могут приземляться на любую поверхность.

Ф.Исазаде