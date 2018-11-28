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Оборона 28.11.2018 15:14

ВВС Азербайджана получили от Пакистана 5 учебных самолетов Super Mushshak

Азербайджан получил от Пакистана первую партию учебно-тренировочных самолетов MFI-395 «Super Mushshak», сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» военный источник.

Как сообщалось ранее, поставка самолетов MFI-395 «Super Mushshak» в Азербайджан осуществляется согласно договору между Баку и Исламабадом, подписанному в июле 2017 года.

«ВВС Азербайджана уже получили 5 из 10 самолетов Super Mushshak. Остальные самолеты будут доставлены в страну в ближайшие месяцы», - сообщил собеседник агентства.

По его словам, азербайджанские пилоты и техники прошли соответствующие тренинги по управлению и эксплуатацией этих самолетов.

MFI-395 «Super Mushshak» считаются самыми безопасными учебными самолетами. Они могут приземляться на любую поверхность.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ПАКИСТАН, САМОЛЕТЫ, ПОСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]