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Дальнее зарубежье 28.11.2018 16:32

Команда спецпрокурора третировала подследственного экс-главу штаба Трампа - адвокат

Адвокат президента США Руди Джулиани заявил агентству "Ассошиэйтед пресс", что команда спецпрокурора Роберта Мюллера в ходе следствия по делу экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта злоупотребляла полномочиями.

Такие заявления прозвучали вскоре после того, как офис Р.Мюллера направил в суд отчет, согласно которому П.Манафорт нарушил заключенную ранее сделку со следствием.

В свою очередь Р.Джулиани заявил, что Д.Трамп "думает: такое (обращение с П.Манафортом - ИФ) возмутительно, и, по сути, не американское, и выглядит оно так, будто случилось при гнетущей диктатуре".

Он уточнил, что Д.Трамп - "в ярости" от того, как обращаются с П.Манафортом.

Р.Джулиани добавил, что адвокаты П.Манафорта делятся с ним информацией о ходе судебных разбирательств в отношении экс-главы избирательного штаба.

Суд присяжных в августе признал П.Манафорта виновным по восьми пунктам обвинения финансового характера. Правонарушения были выявлены спецпрокурором Р.Мюллером, который расследует предполагаемое вмешательство РФ в американские выборы 2016 года.

В сентябре, чтобы избежать второго судебного процесса, П.Манафорт заявил, что готов признать часть обвинений против себя и сотрудничать со следствием. Однако ранее офис Р.Мюллера сообщил, что "после подписания соглашения о признании вины Манафорт совершил федеральные преступления, солгав Федеральному бюро расследований и офису спецпрокурора по различным вопросам, что представляет собой нарушение соглашения".

В минувший вторник британская газета "Гардиан" сообщала со ссылкой на источники, что П.Манафорт несколько раз тайно встречался с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем в посольстве Эквадора в Лондоне.

По информации источника, встречи проходили в 2013 и 2015 годах, а также весной 2016 года, когда П.Манафорт стал одной из ключевых фигур предвыборной кампании Д.Трампа. Однако содержание этих бесед неизвестно.

В ответ П.Манафорт, находящийся в тюрьме, опроверг информацию о встрече с Дж.Ассанжем и о даче ложных показаний ФБР.

В WikiLeaks также опровергли информацию о встречах Дж.Ассанжа и П.Манафорта.

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Тэги: США, ТРАМП, АДВОКАТ, ПОЛИТИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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