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Внутренняя политика 28.11.2018 15:23

В Азербайджане планируют внести изменения в законодательство, определяющие сроки проведения выборов президента

Парламент Азербайджана на заседании 30 ноября рассмотрит изменения в Избирательный Кодекс, касающиеся сроков проведения президентских выборов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в парламенте.

«Изменения предлагаются внести в статью 178.1 Избирательного кодекса», - отметили в парламенте.

Согласно предлагаемым поправкам, дата очередных президентских выборов в Азербайджане назначается на вторую среду месяца, в котором 7 лет назад состоялись предыдущие выборы президента страны (за исключением внеочередных выборов).

Согласно действующему избирательному законодательству, датой проведения выборов президента считается третья среда октября в год истечения президентских полномочий действующего главы государства, определяемых Конституцией Азербайджана.

Как сообщалось ранее, очередные президентские выборы в Азербайджане должны были состояться в октябре 2018 года. Однако, в феврале 2018 года президент Ильхам Алиев подписал распоряжении о проведении 11 апреля внеочередных выборов главы государства. Победу на внеочередных выборах одержал И.Алиев, получивший 86,02% голосов избирателей.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]