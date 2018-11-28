В Азербайджане планируют внести изменения в законодательство, определяющие сроки проведения выборов президента

Парламент Азербайджана на заседании 30 ноября рассмотрит изменения в Избирательный Кодекс, касающиеся сроков проведения президентских выборов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в парламенте.

«Изменения предлагаются внести в статью 178.1 Избирательного кодекса», - отметили в парламенте.

Согласно предлагаемым поправкам, дата очередных президентских выборов в Азербайджане назначается на вторую среду месяца, в котором 7 лет назад состоялись предыдущие выборы президента страны (за исключением внеочередных выборов).

Согласно действующему избирательному законодательству, датой проведения выборов президента считается третья среда октября в год истечения президентских полномочий действующего главы государства, определяемых Конституцией Азербайджана.

Как сообщалось ранее, очередные президентские выборы в Азербайджане должны были состояться в октябре 2018 года. Однако, в феврале 2018 года президент Ильхам Алиев подписал распоряжении о проведении 11 апреля внеочередных выборов главы государства. Победу на внеочередных выборах одержал И.Алиев, получивший 86,02% голосов избирателей.

Р.Бабаев