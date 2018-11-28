Путин: у нас нет цели уходить от доллара, он уходит от нас сам

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России нет цели уйти от доллара.

"У нас нет цели уходить от доллара, доллар уходит от нас", - сказал В.Путин, выступая на инвестфоруме ВТБ Капитал "Россия зовет!"

Он отметил при этом, что инициаторы такого положения дел вредят, прежде всего, себе.

"Те, кто принимает соответствующие решения, стреляют уже себе не в ногу, а чуть выше, потому что такая нестабильность в расчетах в долларах вызывает желание очень многих экономик мира найти альтернативные резервные валюты и создать независимые от доллара системы расчета", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что такая ситуация складывается не только в России.

"Дело не только в нас, поверьте. Мы же видим, что сейчас в мире происходит: посмотрите, как сокращаются золотовалютные резервы стран, в том числе и ближайших союзников США. Долларовые активы сокращаются - посмотрите на отчеты, - причем самых крупных держателей долларовых активов", - сказал В.Путин.

По его словам, "это результат применения политики санкций, в том числе с использованием доллара". "Я думаю, рано или поздно это осознание придет, но пока мир сталкивается с подобными явлениями, будет осуществляться поиск альтернативных расчетов и накопления резервов. Мы это уже делаем, как и многие другие страны", - добавил президент.

Он заметил, что в торговле между странами ЕврАзЭС 70% российского экспорта и 30% - импорта обслуживается в рублях.