Россельхознадзор Дагестана вернул в Азербайджан 83 т продукции АПК

Специалисты Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан не пустили на территорию РФ 83 тонн плодоовощной продукции из Азербайджана.
«Специалистами Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан в ходе карантинного фитосанитарного контроля на дагестанском участке государственной границы РФ в пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» пресечены 4 попытки незаконного ввоза на территорию страны плодоовощной продукции не подтвержденного качества и без необходимого пакета документов», - отмечается в сообщении управления.
В числе запрещенной продукции оказались партии свежего лука, табачного сырья и яблок. Каждая из перечисленных партий была заражена карантинными вредными объектами.
«Согласно заключениям экспертизы в плодах лука обнаружен паслен колючий, в табачном сырье - повилика полевая, в сметках с автомашины, перевозящей яблоки - амброзия полыннолистная. Помимо того, отсутствовала маркировка с указанием информации о наименовании продукции, стране ее происхождения и экспортере, а партия яблок сопровождалась поддельным фитосанитарным сертификатом», - говорится в сообщении.
Вся продукция следовала из Азербайджана в РФ. Общий вес грузов, не попавших на российский рынок, превысил 83 тонн.
В сообщении также отмечается, что за нарушение федерального закона «О карантине растений» владельцы товарных партий привлечены к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ «Нарушение правил ввоза и вывоза подкарантинной продукции».
В отношении растениеводческой продукции принято решение о возврате в Азербайджан.
Б.Рустамбеков
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