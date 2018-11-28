Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9202 RUR   0.0254 GBR   2.1655 TRY   0.323

Цена на нефть

    $/bbl WTI 50.42 -4.12 Brent 58.80 -3.80

Погода в Баку

  ночь день

АПК 28.11.2018 15:30

Россельхознадзор Дагестана вернул в Азербайджан 83 т продукции АПК

Специалисты Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан не пустили на территорию РФ 83 тонн плодоовощной продукции из Азербайджана.

«Специалистами Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан в ходе карантинного фитосанитарного контроля на дагестанском участке государственной границы РФ в пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» пресечены 4 попытки незаконного ввоза на территорию страны плодоовощной продукции не подтвержденного качества и без необходимого пакета документов», - отмечается в сообщении управления.

В числе запрещенной продукции оказались партии свежего лука, табачного сырья и яблок. Каждая из перечисленных партий была заражена карантинными вредными объектами.

«Согласно заключениям экспертизы в плодах лука обнаружен паслен колючий, в табачном сырье - повилика полевая, в сметках с автомашины, перевозящей яблоки - амброзия полыннолистная. Помимо того, отсутствовала маркировка с указанием информации о наименовании продукции, стране ее происхождения и экспортере, а партия яблок сопровождалась поддельным фитосанитарным сертификатом», - говорится в сообщении.

Вся продукция следовала из Азербайджана в РФ. Общий вес грузов, не попавших на российский рынок, превысил 83 тонн.

В сообщении также отмечается, что за нарушение федерального закона «О карантине растений» владельцы товарных партий привлечены к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ «Нарушение правил ввоза и вывоза подкарантинной продукции».

В отношении растениеводческой продукции принято решение о возврате в Азербайджан.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР, ПРОДУКЦИЯ, ВОЗВРАТ


Похожие новости


Россельхознадзор задержал продукцию азербайджанской Milk-Pro весом более 16 тонн

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]