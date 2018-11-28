Россельхознадзор Дагестана вернул в Азербайджан 83 т продукции АПК

Специалисты Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан не пустили на территорию РФ 83 тонн плодоовощной продукции из Азербайджана.

«Специалистами Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан в ходе карантинного фитосанитарного контроля на дагестанском участке государственной границы РФ в пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» пресечены 4 попытки незаконного ввоза на территорию страны плодоовощной продукции не подтвержденного качества и без необходимого пакета документов», - отмечается в сообщении управления.

В числе запрещенной продукции оказались партии свежего лука, табачного сырья и яблок. Каждая из перечисленных партий была заражена карантинными вредными объектами.

«Согласно заключениям экспертизы в плодах лука обнаружен паслен колючий, в табачном сырье - повилика полевая, в сметках с автомашины, перевозящей яблоки - амброзия полыннолистная. Помимо того, отсутствовала маркировка с указанием информации о наименовании продукции, стране ее происхождения и экспортере, а партия яблок сопровождалась поддельным фитосанитарным сертификатом», - говорится в сообщении.

Вся продукция следовала из Азербайджана в РФ. Общий вес грузов, не попавших на российский рынок, превысил 83 тонн.

В сообщении также отмечается, что за нарушение федерального закона «О карантине растений» владельцы товарных партий привлечены к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ «Нарушение правил ввоза и вывоза подкарантинной продукции».

В отношении растениеводческой продукции принято решение о возврате в Азербайджан.

Б.Рустамбеков