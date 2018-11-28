Коммерческий директор компании «AzerTelecom» рассказал о финансовых технологиях (FinTech)

Самир Нуриев, Генеральный коммерческий директор компании «AzerTelecom» - магистрального (backbone) интернет провайдера,связывающего Азербайджан с международной интернет сетью, принял участие в качестве докладчика на IX Азербайджанской Конференции Микрофинансирования, проходящей в Баку под лозунгом «Реализуем потенциалы для устойчивого развития», и на мероприятии, посвященном официальной презентации «Проекта ускорения развития устойчивого микропредпринимательства в регионах Азербайджана».

Так, Самир Нуриев, выступая на организованной в рамках конференции сессии «Дигитализация микрофинансирования: трудности и возможности», рассказал о финансовых технологиях (FinTech), об оказании финансовых услуг посредством цифровых каналов, применении технологий «Блокчейн» в финансовых операциях и их преимуществах. Он рассказал также о внедрении современных финансовых технологий в различные сферы экономики стран. Было подчеркнуто, что сегодня на фоне процесса дигитализации, реализуемого в мировом масштабе, происходит ускоренный переход к цифровым финансовым технологиям. Внедрение новых технологий, дигитализация, оказываемых клиентам финансовых услуг играют важную роль в обеспечении устойчивого развития.

Выступающие на мероприятии другие докладчики также затронули вопросы, касающиеся дигитализации и микрофинансирования в Азербайджане. В ходе выступлений были затронуты такие темы, как новые возможности для обслуживания групп населения, не имеющих доступа к финансовым услугам, взаимосвязь между финансовыми институтами и операторами мобильной сети, представление официальными финансовыми институтами полноценной продукции и услуг посредством мобильных денежных агентств. В ходе мероприятия состоялся плодотворный обмен мнениями.

Отметим, что конференция, которая проходила 22-23 ноября, состоялась при организационной поддержке Ассоциации Микрофинансирования Азербайджана.

“AzerTelecom” - динамично развивающийся телекоммуникационный оператор Азербайджана. Компания была основана в 2008 году и главным акционером телекоммуникационного провайдера является первый мобильный оператор Азербайджана – компания “Bakcell”. Компания предоставляет такие услуги, как оптовый интернет, услуги по выделенным линиям, передача данных в сетях мобильной и фиксированной связи, международный транзит, SIP-телефония, FTTx (оптическое волокно до точки х), услуги Дата Центра, VPN (виртуальная частная сеть), услуги VSAT, Корпоративная сеть, Выделенная линия через GSM, Услуги backbone, услуга VoIP, защита от DDOS атак и т.д.