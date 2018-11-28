Кабул сформировал группу для ведения прямых переговоров с талибами

Президент Афганистана Ашраф Гани в среду на международной конференции ООН по Афганистану в Женеве объявил, что в Кабуле сформирована группа из 12 специалистов, которая будет вести переговоры с представителями группировки "Талибан" для достижения мира.

"Сформирована группа переговорщиков из 12 человек, в которую входят как мужчины, так и женщины, ее возглавит глава аппарата президента Абдул Салам Рахими", - сказал афганский лидер.

Представители правительства Афганистана, западные дипломаты и представители ООН в последние недели отмечают возможность достижения соглашения, между правительством и повстанцами и завершения 17-летней борьбы с талибами. И начало прямых переговоров Кабула с "Талибаном" может этому поспособствовать.

Также А.Гани в среду озвучил ключевые принципы, которые должны лечь в основу любого соглашения с "Талибаном", среди которых: уважение конституции Афганистана и отказ от вмешательства иностранных незаконных группировок во внутренние дела страны.

Власти Афганистана предложили "Талибану" организовать первую встречу без каких-либо предварительных условий, однако представители боевиков пока не подтвердили готовность к переговорам.