Россия готова продолжать координацию с другими производителями нефти - Путин

Россия готова в дальнейшем продолжать координацию со странами ОПЕК, заявил президент страны Владимир Путин на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

"Если потребуется, а мы сейчас в контакте находимся с ОПЕК, мы будем и дальше продолжать эту совместную работу", - сказал В.Путин.

Он напомнил, что 24 странам ОПЕК и не-ОПЕК впервые удалось не просто договориться о совместных усилиях по координации рынка, но на 100% исполнять достигнутые договоренности.

"Надо сказать, я думаю, что впервые в истории, впервые в истории этой организации, нам удалось это сделать: на 100% все договоренности были исполнены. Такого раньше не было в самой организации никогда. Должен признать, что это произошло в значительной степени благодаря позиции Саудовской Аравии. Это, по сути, заслуга Саудовской Аравии и наследного принца. Это он был инициатором этой работы. И она привела к позитивным результатам", - отметил В.Путин.

По его словам, договоренности России и стран ОПЕК не направлены на подрыв добычи сланцевой нефти. Наоборот, они позволяют обеспечивать справедливую и сбалансированную цену на нефть, при которой производство сланцевой нефти остается рентабельным.

"У нас не было, нет и, надеюсь, и дальше не будет - во всяком случае, у России, - не будет цели подорвать чей-то бизнес, в том числе и тех, кто занимается сланцевой нефтью. Но нужно было сбалансировать рынок. И приподнять цену до того уровня, когда сама отрасль станет жизнеспособной и когда в нее вернутся инвестиции. Наша задача и цель заключалась в том, чтобы сделать совместную работу мягкой, в интересах как производителей, так и потребителей", - отметил В.Путин.

"И нам это удалось. Насколько я помню, цена была $43 за баррель. А вот в текущем году - $72 за баррель за первые 10 месяцев. Сейчас она упала, потом опять чуть-чуть приподнялась. Но на мой взгляд, в районе $60 за баррель - абсолютно приемлемая величина, нас она вполне устраивает, хотя бы потому, что мы расходную часть бюджета формируем, исходя из $40 с небольшим за баррель, и на следующий год у нас $43 за баррель заложено в расходную часть. А точка, при которой сланцевая нефть является рентабельной, - это где-то от $35 до $45 за баррель. Разные варианты есть, там может и под $60 за баррель уходить. Но цена, о которой я говорю, она сбалансирована и справедливая", - добавил президент.