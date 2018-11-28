Россия в области военной техники ушла от импорта - Путин

В производстве вооружений и боевой техники Россия фактически ушла от импорта, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В области военной техники мы практически вообще ушли от импорта", - сказал он, выступая на инвестфоруме ВТБ Капитал "Россия зовет!"

Глава государства отметил, что он лично контролирует вопросы производства военной техники, собираясь дважды в год по неделе с представителями ОПК и Вооруженных сил.

"Мы неделю (дважды в год) проводим в Сочи, обсуждаем все вопросы текущего дня (в сфере оборонзаказа и производства вооружения)", - сказал В.Путин.