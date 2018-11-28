Россия открыта к сотрудничеству с США - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия открыта к сотрудничеству с США.

"Россия уже сейчас чувствует себя уверенно, самодостаточно, но она открыта к сотрудничеству со всеми партнерами, в том числе и с США. Надеюсь, осознание этого когда-то придет, необходимость решения общих задач и проблем будет побуждать нас к совместной эффективной работе", - сказал В.Путин в среду на инвестиционном форуме ВТБ-Капитал "Россия зовет".