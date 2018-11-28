В Азербайджане с июня 2019г повышаются требования к коэффициенту адекватности капитала для системных банков

Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана (MBNP) утвердила график повышения минимальных требований к коэффициенту адекватности совокупного капитала и к коэффициенту адекватности капитала I уровня системных банков, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в MBNP.
Этот график предусмотрен новыми «Правилами подсчета банковского капитала и его адекватности». Новые правила вступят в силу с 24 мая 2019 года.
В новых правилах предусмотрено понятие системообразующий (системный) банк (критерии таких банков определяет финансовый регулятор – ИФ).
В частности, минимальное значение коэффициента адекватности совокупного капитала системных банков с 1 июня 2019 года должен составлять 11%, с 1 января 2020 года - 12% (для остальных банков коэффициент адекватности останется на уровне 10%).
Минимальное значение коэффициента адекватности капитала I уровня системных банков с 1 июня 2019 года должен составлять 5,5%, с 1 января 2020 года – 6% (для остальных банков останется 5%).
С вводом понятия системных банков, также меняется требование к коэффициенту левереджа. У системных банков он останется на уровне 5%, для остальных банков – снижается до 4%.
Кроме этого, правила предусматривают увеличение классификации групп риска по банковским активам. Согласно новым правилам число таких групп увеличено с пяти до восьми: 0%, 20%, 35%, 50%, 75%, 100%, 120% и 150%.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»