В Азербайджане с июня 2019г повышаются требования к коэффициенту адекватности капитала для системных банков

Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана (MBNP) утвердила график повышения минимальных требований к коэффициенту адекватности совокупного капитала и к коэффициенту адекватности капитала I уровня системных банков, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в MBNP.

Этот график предусмотрен новыми «Правилами подсчета банковского капитала и его адекватности». Новые правила вступят в силу с 24 мая 2019 года.

В новых правилах предусмотрено понятие системообразующий (системный) банк (критерии таких банков определяет финансовый регулятор – ИФ).

В частности, минимальное значение коэффициента адекватности совокупного капитала системных банков с 1 июня 2019 года должен составлять 11%, с 1 января 2020 года - 12% (для остальных банков коэффициент адекватности останется на уровне 10%).

Минимальное значение коэффициента адекватности капитала I уровня системных банков с 1 июня 2019 года должен составлять 5,5%, с 1 января 2020 года – 6% (для остальных банков останется 5%).

С вводом понятия системных банков, также меняется требование к коэффициенту левереджа. У системных банков он останется на уровне 5%, для остальных банков – снижается до 4%.

Кроме этого, правила предусматривают увеличение классификации групп риска по банковским активам. Согласно новым правилам число таких групп увеличено с пяти до восьми: 0%, 20%, 35%, 50%, 75%, 100%, 120% и 150%.

А.Мамедов