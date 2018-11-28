Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9202 RUR   0.0254 GBR   2.1655 TRY   0.323

Цена на нефть

    $/bbl WTI 50.42 -4.12 Brent 58.80 -3.80

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 15° Завтра 14° 30 Ноя 1 Дек 12°

Финансы 28.11.2018 16:14

В Азербайджане с июня 2019г повышаются требования к коэффициенту адекватности капитала для системных банков

Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана (MBNP) утвердила график повышения минимальных требований к коэффициенту адекватности совокупного капитала и к коэффициенту адекватности капитала I уровня системных банков, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в MBNP.

Этот график предусмотрен новыми «Правилами подсчета банковского капитала и его адекватности». Новые правила вступят в силу с 24 мая 2019 года.

В новых правилах предусмотрено понятие системообразующий (системный) банк (критерии таких банков определяет финансовый регулятор – ИФ).

В частности, минимальное значение коэффициента адекватности совокупного капитала системных банков с 1 июня 2019 года должен составлять 11%, с 1 января 2020 года - 12% (для остальных банков коэффициент адекватности останется на уровне 10%).

Минимальное значение коэффициента адекватности капитала I уровня системных банков с 1 июня 2019 года должен составлять 5,5%, с 1 января 2020 года – 6% (для остальных банков останется 5%).

С вводом понятия системных банков, также меняется требование к коэффициенту левереджа. У системных банков он останется на уровне 5%, для остальных банков – снижается до 4%.

Кроме этого, правила предусматривают увеличение классификации групп риска по банковским активам. Согласно новым правилам число таких групп увеличено с пяти до восьми: 0%, 20%, 35%, 50%, 75%, 100%, 120% и 150%.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАНКИ, КАПИТАЛ, ТРЕБОВАНИЯ


Похожие новости


Внешний долг банковского сектора Азербайджана в 2017г снизился до $900 млн Инъекции в акционерный капитал банков в Азербайджане в 2017г составили 900 млн манатов - регулятор ABA обсуждает с MBNP изменение требований к показателю адекватности капитала банков Инъекции в акционерный капитал банков в Азербайджане в 2017г превысили 800 млн манатов - регулятор Банки в Азербайджане в 2015-2016гг потеряли 60% капитала - регулятор Минимальным капитальным требованиям регулятора в Азербайджане не соответствуют около 10 банков

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]