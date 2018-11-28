Британский ВВП недосчитается 9,7% за 15 лет при жестком Brexit и 3,9% по плану Мэй

Великобритания к 2034 году недосчитается 9,3% ВВП, если парламент не утвердит план выхода из Европейского союза (Brexit), согласованный кабинетом министров во главе с Терезой Мэй, говорится в новом исследовании для правительства страны.

Но даже если этот план будет одобрен, ВВП через 15 лет будет на 3,9% меньше, чем в случае сохранения членства в ЕС, пишет Financial Times. В абсолютном выражении это примерно 100 млрд фунтов ($128 млрд) в год в текущих ценах - примерно такой вклад вносит в британскую экономику весь Уэльс.

Министр финансов Великобритании Филип Хэммонд заявил в среду, что с чисто экономической точки зрения нет варианта Brexit, который пойдет на пользу британской экономике, и для страны было бы лучше остаться в составе ЕС.

В докладе смоделированы несколько вариантов, но без внимания оставлена потенциальная ситуация, когда у Северной Ирландии будут более благоприятные (но все еще далекие от идеала) условия таможенного соглашения с ЕС, а у Англии, Шотландии и Уэльса - лишь рамочные договоренности. По мнению экспертов, этот вариант вполне реалистичен, и отсутствие модели для него подрывает доверие к прогнозам правительства.

Кроме того, в докладе не учитывается потенциальное позитивное влияние соглашений о свободной торговле за пределами ЕС.

Одним из основных негативных факторов является резкое сокращение притока иностранной рабочей силы. Если его удастся избежать, падение будет наблюдаться, но будет меньше для всех сценариев.

Наименьший ущерб (-0,6% ВВП) Великобритания понесет в случае полноценного соглашения о свободной торговле и сохранении беспрепятственного перемещения людей через границы. Свободная торговля, но с ограничением притока рабочей силы из-за рубежа приведут к потере 2,5% ВВП.

Средний вариант - торговое соглашение с ЕС по примеру Канады - сократит ВВП на 6,7%.

Основной фондовый индекс Великобритании FTSE 100 снижается на 0,2% на фоне споров о предстоящем голосовании в парламенте. Фунт стерлингов продолжает подъем по отношению ко всем основным валютам, в том числе на 0,4% к доллару, евро и иене.

Голосование по соглашению с ЕС о Brexit в британском парламенте пройдет 11 декабря.