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СНГ 28.11.2018 18:04

Правительство Украины передало в пользование Вселенскому патриархату недвижимое имущество Андреевской церкви в Киеве

Кабинет министров Украины передал в постоянное безвозмездное пользование представительству Двора Вселенского патриархата в Украине недвижимое имущество Андреевской церкви Национального заповедника "София Киевская".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В частности, кабинет министров передал в постоянное безвозмездное пользование Вселенскому патриархату объекты недвижимого имущества Андреевской церкви. Правительство передало Андреевскую церковь, которая состоит из основания (помещение церкви), купольной части, подвала первого и второго уровней.

Законопроект о передаче в пользование Вселенскому патриархату Андреевской церкви в Киеве был внесен главой государства в парламент как неотложный 17 октября и одобренный 237 голосами народных депутатов 18 октября, возвращен с подписью президента 7 ноября.

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Тэги: УКРАИНА, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ЦЕРКОВЬ, ИМУЩЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]