Правительство Украины передало в пользование Вселенскому патриархату недвижимое имущество Андреевской церкви в Киеве

Кабинет министров Украины передал в постоянное безвозмездное пользование представительству Двора Вселенского патриархата в Украине недвижимое имущество Андреевской церкви Национального заповедника "София Киевская".
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
В частности, кабинет министров передал в постоянное безвозмездное пользование Вселенскому патриархату объекты недвижимого имущества Андреевской церкви. Правительство передало Андреевскую церковь, которая состоит из основания (помещение церкви), купольной части, подвала первого и второго уровней.
Законопроект о передаче в пользование Вселенскому патриархату Андреевской церкви в Киеве был внесен главой государства в парламент как неотложный 17 октября и одобренный 237 голосами народных депутатов 18 октября, возвращен с подписью президента 7 ноября.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»