Вашингтон призывает европейских союзников подумать о расширении санкций против РФ - Волкер

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в среду заявил, что европейским союзникам Вашингтона стоит рассмотреть возможность принятия дополнительных ограничительных мер против России.
"Конечно, мы призываем наших европейских союзников внимательнее изучить вопрос о том, какие именно дополнительные санкции (в отношении России - ИФ) могут быть приняты", - сказал К.Волкер журналистам, выступая в Берлине.
"На данный момент я могу сказать, что Германия и Франция не заявляли о рассмотрении такой возможности (введения дополнительных санкций - ИФ), но, я думаю, эта позиция может поменяться со временем", - подчеркнул спецпредставитель госдепа.
Председательствующая в настоящее время в ЕС Австрия накануне предложила ужесточить санкции против России в связи с недавними событиями в районе Керченского пролива. Эстония и Польша поддержали эту инициативу.
В свою очередь, Берлин и Париж не поддержали идею об ужесточении санкций против России.
25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море. Три украинских моряка получили ранения. В связи с инцидентом в России возбуждено дело по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса РФ (незаконное пересечение государственной границы).
В ФСБ РФ заявили, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей, и охарактеризовали инцидент как провокацию, которую координировали два сотрудника СБУ. Кроме того, российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что были задержаны в общей сложности 24 украинских военных моряка, из них трое ранены. Раненым оказали медпомощь.
В Киеве назвали действия российских пограничников неправомерными. По мнению властей Украины, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.
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