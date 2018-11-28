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Дальнее зарубежье 28.11.2018 19:32

Прийти к консенсусу на климатическом саммите в декабре будет непросто, считают в Варшаве

Участникам климатического саммита в Катовице (Польша) придется приложить усилия для выработки финальной редакции Парижского соглашения по климату, заявил замминистра по окружающей среде Польши Михал Куртыка, который будет председательствовать на саммите.

"Если смотреть со стороны, то это (выглядит - ИФ) невозможной задачей", - приводит его слова агентства "Ассошиэйтед пресс" (АП).

"Я надеюсь, что стороны смогут достичь компромисса, и мы сможем сказать, что (саммит - ИФ) Катовице внес положительный вклад в глобальную кампанию (против климатических изменений - ИФ)", - добавил он.

Климатический саммит запланирован на 2-14 декабря в Польше. Задача саммита - окончательно согласовать условия Парижского климатического соглашения. На саммите ожидают примерно 25 тыс. участников.

Ранее Межправительственная группа экспертов по изменению климата обнародовала доклад, согласно которому время для достижения основной цели Парижского климатического соглашения - ограничить рост мировых температур в пределах 1,5 градусов по Цельсию - истекает.

АП напоминает, что ранее президент США Дональд Трамп объявил об отказе Вашингтона от положений Парижского соглашения.

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Тэги: ПОЛЬША, КЛИМАТ, САММИТ, ОЖИДАНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]