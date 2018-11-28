Эпос «Деде Горгуд» по инициативе Баку, Анкары и Астаны включен в список нематериального наследия ЮНЕСКО

Эпос «Деде Горгуд» включен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
«Наследие Деде Горгуд: культура эпоса, народные сказки и музыка» включен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО», - говорится в совместном заявлении министерств культуры и иностранных дел Азербайджана.
Инициаторами включения эпоса в Список нематериального культурного населения ЮНЕСКО выступили Азербайджан, Турция и Казахстан.
Включение эпоса «Деде Горгуд» в список нематериального наследия ЮНЕСКО состоялось на проходящей с 26 ноября по 1 декабря в Порт-Луи (Республика Маврикий) очередной 13-ой сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Как подчеркивается в совместном заявлении Минкультуры и МИД Азербайджана, усилиями азербайджанской делегации безосновательные попытки представителя Армении воспрепятствовать включению азербайджанской части примера многонациональной культуры «Наследие Деде Горгуд: культура эпоса, народные сказки и музыка» в список ЮНЕСКО, остались безрезультатными.
В Репрезентативный список по нематериальному культурному наследию ЮНЕСКО по инициативе Азербайджана ранее были включены: традиции изготовления кяманчи и исполнительского искусства на нем, традиции приготовления и подачи долмы, исполнение азербайджанского мугама, традиции приготовления и подачи лаваша, медницкое ремесло Лагиджа, ашугское искусство, праздник Новруз, искусство ковроткачества, игра на таре, искусство келагаи, кроме того, човкан – традиционная карабахская игра на лошадях и «Традиционный групповой танец Нахчывана Яллы (Кочери, Тензере)».
Р.Бабаев
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