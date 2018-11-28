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Регион 28.11.2018 17:11

Хаменеи призвал усилить военный потенциал Ирана

Руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи в среду заявил о необходимости увеличить военный потенциал страны и повысить боеготовность вооруженных сил.

"Необходимо увеличить военный потенциал и повысить готовность настолько, насколько это возможно, чтобы враги Ирана даже не посмели угрожать", - приводятся слова А.Хаменеи в заявлении на его официальном сайте.

При этом аятолла подчеркнул, что политика Ирана носит мирный характер.

"Исламская Республика Иран не намерена сама развязывать войну с кем-либо", - добавил он.

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Тэги: ИРАН, ХАМЕНЕИ, ВОЙСКА, УСИЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]