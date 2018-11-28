Китай намерен возобновить закупки иранской нефти

Китай со следующей недели планирует возобновить закупки нефти у Ирана, сообщил глава ирано-китайской торговой палаты Асадолла Ашгаролади.

В интервью иранскому информационному агентству Тасним в среду А.Ашгаролади также сказал, что устранены проблемы с поставками в КНР иранских товаров и со 2 декабря китайский банк возобновит транзакции с Исламской республикой.

По словам иранского представителя, в декабре китайская сторона планирует определить еще один банк для расчетов с Ираном.

Агентство отмечает, что правительство КНР ранее отдало распоряжение по меньшей мере двум государственным компаниям воздерживаться от закупок иранской нефти в преддверии введенных США в начале ноября санкций против иранского нефтяного и финансового секторов.

Позже, по сообщениям ряда СМИ, США вывели Китай наряду с рядом других стран из-под антииранских санкций, разрешив закупать у Тегерана нефть в определенных объемах в течение полугода.