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ТЭК 28.11.2018 17:11

Китай намерен возобновить закупки иранской нефти

Китай со следующей недели планирует возобновить закупки нефти у Ирана, сообщил глава ирано-китайской торговой палаты Асадолла Ашгаролади.

В интервью иранскому информационному агентству Тасним в среду А.Ашгаролади также сказал, что устранены проблемы с поставками в КНР иранских товаров и со 2 декабря китайский банк возобновит транзакции с Исламской республикой.

По словам иранского представителя, в декабре китайская сторона планирует определить еще один банк для расчетов с Ираном.

Агентство отмечает, что правительство КНР ранее отдало распоряжение по меньшей мере двум государственным компаниям воздерживаться от закупок иранской нефти в преддверии введенных США в начале ноября санкций против иранского нефтяного и финансового секторов.

Позже, по сообщениям ряда СМИ, США вывели Китай наряду с рядом других стран из-под антииранских санкций, разрешив закупать у Тегерана нефть в определенных объемах в течение полугода.

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Тэги: КИТАЙ, ИРАН, НЕФТЬ, ЗАКУПКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]