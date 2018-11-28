Президент РФ Владимир Путин поручил наладить строгий контроль за средствами, которые выделяются на исполнение "майского указа" и национальных проектов.

"Здесь нужно понимать, что и как будет в регионах делаться на эти деньги. Нужно не только направлять эти ресурсы, но и быть уверенными, что эти ресурсы будут эффективно потрачены и наладить соответствующий строгий контроль за выполнением поставленных задач", - сказал В.Путин в ходе совещания с членами правительства.

Он отметил, что на исполнение "майского указа" и национальных проектов выделяются беспрецедентно большие средства.

"Наша задача - не освоить эти деньги, не отчитаться на бумаге, а повысить уровень жизни граждан РФ, придать новый импульс развитию экономики страны", - подчеркнул президент.

"Значительная часть этих ресурсов пойдёт из федерального бюджета, а основной объём работы должен быть выполнен на местах - в регионах РФ. В этой связи нужно наладить эффективный механизм взаимодействия", - сказал В.Путин.