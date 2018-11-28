Президент РФ Владимир Путин поручил наладить строгий контроль за средствами, которые выделяются на исполнение "майского указа" и национальных проектов.
"Здесь нужно понимать, что и как будет в регионах делаться на эти деньги. Нужно не только направлять эти ресурсы, но и быть уверенными, что эти ресурсы будут эффективно потрачены и наладить соответствующий строгий контроль за выполнением поставленных задач", - сказал В.Путин в ходе совещания с членами правительства.
Он отметил, что на исполнение "майского указа" и национальных проектов выделяются беспрецедентно большие средства.
"Наша задача - не освоить эти деньги, не отчитаться на бумаге, а повысить уровень жизни граждан РФ, придать новый импульс развитию экономики страны", - подчеркнул президент.
"Значительная часть этих ресурсов пойдёт из федерального бюджета, а основной объём работы должен быть выполнен на местах - в регионах РФ. В этой связи нужно наладить эффективный механизм взаимодействия", - сказал В.Путин.
Министерство обороны Азербайджана приступило к проведению командирских артиллерийских сборов
В Азербайджане планируют внести изменения в законодательство, определяющие сроки проведения выборов президента
ВВС Азербайджана получили от Пакистана 5 учебных самолетов Super Mushshak
Нефть дешевеет из-за неожиданного роста запасов в США, Brent ниже $60 за баррель
В страховом секторе Азербайджана предлагается внедрить институт временного администрирования
VTB Bank (Azerbaijan) и Bank of Baku объединяют банкоматную сеть
Тахир Салахов награжден орденом «Труда» I-степени
Эпос «Деде Горгуд» по инициативе Баку, Анкары и Астаны включен в список нематериального наследия ЮНЕСКО
Азербайджанский танец Яллы включен в список нематериального наследия ЮНЕСКО
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги в Ярдымлинском районе
Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане знакомятся с экспортным потенциалом южного региона - МИД
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Компания Bakcell продемонстрирует новейшие технологии на выставке Bakutel 2018
Коммерческий директор компании «AzerTelecom» рассказал о финансовых технологиях (FinTech)
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»