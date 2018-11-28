Компания Bakcell продемонстрирует новейшие технологии на выставке Bakutel 2018

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell примет активное участие в предстоящей 24-й Азербайджанской Международной Выставке и Конференции «Телекоммуникации, Инновации и Высокие Технологии» Bakutel 2018.

Оставаясь верной своей многолетней традиции, в этом году Bakcell, будучи лидером в сфере инноваций, будет снова рада приветствовать гостей и участников выставки на стенде компании, где их ждут ультрасовременные технологии, информация об удобных и современных продуктах, услугах и последних достижениях оператора, а также много развлечений, увлекательных игр и конкурсов.

«Выставка Bakutel - это замечательная возможность для компаний, занятых в сфере телекоммуникаций, продемонстрировать свои самые последние достижения, а для посетителей, особенно для продвинутых и современных пользователей, стать свидетелями демонстрируемых тут инноваций. Я уверен что, как и всегда, в этом году стенд Bakcell привлечёт максимум внимания, и станет приятным сюрпризом для гостей и даже участников выставки», говорит главный исполнительный директор Bakcell Николаи Беккерс.

Гости стенда Bakcell на выставке Bakutel-2018 получат уникальную возможность впервые в Азербайджане увидеть демонстрацию работы сети, которая в 2018 году была названа самой скоростной мобильной сетью в стране и протестирована всемирно-известной компанией OOKLA.

Кроме вышеперечисленного, посетители стенда Bakcell смогут ознакомиться с недавно запущенным мобильным приложением «Мой Bakcell», в режиме реального времени связаться с центром поддержки, задав любой вопрос, а также протестировать работу приложения и узнать какими интересными функциями оно обладает.

Вдобавок к этому, на стенде будут представлены 2 проекта, созданные молодыми Азербайджанскими разработчиками в рамках инкубационной программы AppLab, призванной помогать молодым специалистам в воплощении их идей, мобильных приложений и технологий на всем протяжении процесса создания, от пилотной версии до стадии готового продукта.

И конечно же, гости стенда Bakcell на выставке Bakutel 2018 не останутся без огромной порции развлечений. Они будет приглашены поучаствовать в игре от Ulduzum, в которой главной целью будет выйти из лабиринта за отведенное время, чтобы выиграть подарки и узнать интересные подробности об этой выгодной программе лояльности от компании Bakcell.

Посетив уголок «Wi-Fi Evinizdə», гости стенда Bakcell смогут полностью погрузиться в домашний уют, сыграть в футбол в виртуальной реальности, отдохнуть в мини-гостиной и подключиться к самому быстрому домашнему интернету.

Bakcell приглашает всех гостей и участников выставки Bakutel-2018 посетить стенд компании и получить незабываемые впечатления от использования ультрасовременных технологий в веселой и увлекательной атмосфере.

***

О компании Bakcell

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения.

Услуги 4G от Bakcell уже доступны в более 40 регионах страны, включая Баку и Апшеронский полуостров.

Благодаря более чем 7000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане. В 2018 году компания Bakcell была признана «Самой Скоростной Мобильной Сетью» в стране. Данная награда, присуждаемая всемирно-известной компанией Ookla, является признанием приверженности Bakcell предоставлению самого высокоскоростного интернета пользователям по всему Азербайджану.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89