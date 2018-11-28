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Дальнее зарубежье 28.11.2018 17:41

В Италии задержали палестинца, намеревавшегося добавить яд в центральное водоснабжение - СМИ

На итальянском острове Сардиния задержали палестинца, которого подозревают в намерении добавить яд в городскую систему водоснабжения, сообщает в среду газета "Таймс оф Исраэл".

По ее данным, речь идет о 38-летнем мужчине, который является членом террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Стражи порядка задержали его в районе города Макомер на Сардинии.

Издание отмечает, что задержанный планировал добавить крысиный яд в городскую систему водоснабжения. По некоторым данным, он также хотел совершить нападение, направленное против личного состава армии.

До того, как задержать подозреваемого, правоохранительные органы страны в течение некоторого времени следили за ним.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ПАЛЕСТИНЕЦ, ЗАДЕРЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]