В Италии задержали палестинца, намеревавшегося добавить яд в центральное водоснабжение - СМИ

На итальянском острове Сардиния задержали палестинца, которого подозревают в намерении добавить яд в городскую систему водоснабжения, сообщает в среду газета "Таймс оф Исраэл".

По ее данным, речь идет о 38-летнем мужчине, который является членом террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Стражи порядка задержали его в районе города Макомер на Сардинии.

Издание отмечает, что задержанный планировал добавить крысиный яд в городскую систему водоснабжения. По некоторым данным, он также хотел совершить нападение, направленное против личного состава армии.

До того, как задержать подозреваемого, правоохранительные органы страны в течение некоторого времени следили за ним.