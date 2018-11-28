В Италии задержали палестинца, намеревавшегося добавить яд в центральное водоснабжение - СМИ

На итальянском острове Сардиния задержали палестинца, которого подозревают в намерении добавить яд в городскую систему водоснабжения, сообщает в среду газета "Таймс оф Исраэл".
По ее данным, речь идет о 38-летнем мужчине, который является членом террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Стражи порядка задержали его в районе города Макомер на Сардинии.
Издание отмечает, что задержанный планировал добавить крысиный яд в городскую систему водоснабжения. По некоторым данным, он также хотел совершить нападение, направленное против личного состава армии.
До того, как задержать подозреваемого, правоохранительные органы страны в течение некоторого времени следили за ним.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»