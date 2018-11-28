Тахир Салахов награжден орденом «Труда» I-степени

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о награждении Тахира Салахова орденом «Труда» I-степени.
Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»