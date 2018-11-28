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Оборона 28.11.2018 18:06

Министерство обороны Азербайджана приступило к проведению командирских артиллерийских сборов

Министерство обороны Азербайджана приступило к проведению командирских сборов.

«Согласно утвержденному плану боевой подготовки на 2018 год, приступило к проведению командирских сборов с начальниками артиллерии Отдельной общевойсковой армии, объединений и соединений, а также с командирами и заместителями командиров артиллерийских воинских частей»,- отмечается в сообщении министерства.

В ходе сборов пройдут занятия и учения с ракетными и артиллерийскими подразделениями в условиях, приближенных к боевым, подведены итоги боевой подготовки и состояния воинской дисциплины, а также поставлены задачи в связи с очередным учебным периодом.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИНОБОРОНЫ, СБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]