Министерство обороны Азербайджана приступило к проведению командирских артиллерийских сборов

Министерство обороны Азербайджана приступило к проведению командирских сборов.
«Согласно утвержденному плану боевой подготовки на 2018 год, приступило к проведению командирских сборов с начальниками артиллерии Отдельной общевойсковой армии, объединений и соединений, а также с командирами и заместителями командиров артиллерийских воинских частей»,- отмечается в сообщении министерства.
В ходе сборов пройдут занятия и учения с ракетными и артиллерийскими подразделениями в условиях, приближенных к боевым, подведены итоги боевой подготовки и состояния воинской дисциплины, а также поставлены задачи в связи с очередным учебным периодом.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»