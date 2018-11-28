Министерство обороны Азербайджана приступило к проведению командирских артиллерийских сборов

Министерство обороны Азербайджана приступило к проведению командирских сборов.

«Согласно утвержденному плану боевой подготовки на 2018 год, приступило к проведению командирских сборов с начальниками артиллерии Отдельной общевойсковой армии, объединений и соединений, а также с командирами и заместителями командиров артиллерийских воинских частей»,- отмечается в сообщении министерства.

В ходе сборов пройдут занятия и учения с ракетными и артиллерийскими подразделениями в условиях, приближенных к боевым, подведены итоги боевой подготовки и состояния воинской дисциплины, а также поставлены задачи в связи с очередным учебным периодом.

Б.Рустамбеков