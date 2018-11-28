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Дальнее зарубежье 28.11.2018 18:36

В Кремле рассчитывают, что дополнительные "сигналы" по встрече Путина и Трампа будут поступать по официальным каналам - Ушаков

В Кремле рассчитывают, что любые новые соображения по поводу организации встречи президентов РФ и США Москва будет получать из Вашингтона по официальным каналам, а не через СМИ, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил американским журналистам о том, что может отменить встречу с Владимиром Путиным из-за инцидента в Керченском проливе. При этом накануне официальный представитель Белого дома подтвердила на брифинге, что встреча лидеров РФ и США состоится.

"Разные сигналы приходят (. . .). Встреча готовилась с использованием обычных каналов коммуникаций между двумя администрациями. Поэтому, если возникнут какие-то дополнительные соображения в данном контексте, то мы исходим из того, что эти соображения будут доведены до нас через эти каналы, а не через СМИ", - сказал Ю.Ушаков.

При этом он заявил, что подтверждает согласование места и времени проведения встречи президентов России и США.

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Тэги: РОССИЯ, США, ВСТРЕЧА, ИНФОРМАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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