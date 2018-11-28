Явка избирателей на выборах президента Грузии превысила 47% - ЦИК

Явка избирателей в ходе проходящего в среду второго тура президентских выборов в Грузии, по данным на 17:00 часов по тбилисскому времени (16:00 мск), составила 47,31% (более 1,6 миллиона избирателей), заявила на брифинге пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Грузии Анна Микеладзе.

Она напомнила, что в ходе первого тура явка избирателей на этот же час составляла 38,16%.

По словам А.Микеладзе, на указанный момент в окружные избирательные комиссии поступило 171 жалоба.

Во втором туре президентских выборов в Грузии участвуют два кандидата - Саломе Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией "Грузинская мечта", и Григол Вашадзе, выдвинутый бывшей партией власти "Единое национальное движение".

В ходе первого тура выборов 28 октября, участие в котором принимали 25 кандидатов в президенты, С.Зурабишвили набрала 38,64% голосов избирателей, а Г.Вашадзе - 37,74%.

Избирательные участки открылись в 8:00 (07:00 мск). Голосование завершится в 20:00 (19:00 мск).

50-процентного барьера для победы во втором туре выборов нет, победителем будет считаться кандидат, который наберет простое большинство голосов.