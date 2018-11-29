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Дальнее зарубежье 29.11.2018 13:20

Число нелегалов в США значительно уменьшилось к 2016 году - исследование

Примерно 10,7 млн незаконных иммигрантов проживали в 2016 году в США, что стало самым низким показателем с 2007 года, следует из результатов исследования, проведенного центром Pew Research.

Наибольшее число нелегалов в США наблюдалось в 2007 году - 12,2 млн человек. К 2016 году это число постепенно снижалось и в итоге достигло 10,7 млн. нелегалов.

Примерно половина из всех нелегалов, находящихся на территории США, - мексиканцы. В 2016 году их насчитывалось около 5,4 млн. Это число также сильно уменьшилось: в 2007 году на американской территории проживали почти 7 млн мексиканцев.

Число иммигрантов, прибывших в США из Центральной Азии, напротив, возросло: с 2007 по 2016 год их стало на 375 тыс. больше.

Примерно две трети всех нелегальных иммигрантов, достигших совершеннолетия, проживают в США более 10 лет.

В ноябре американский президент Дональд Трамп подписал распоряжение, которое запрещает предоставлять убежище тем мигрантам, кто попал на территорию США незаконно. По его словам, такой шаг направлен на то, чтобы "разобраться с проблемой массового передвижения через Мексику нелегалов, желающих попасть в страну незаконным способом и без надлежащих документов".

Д.Трамп не раз обвинял власти Мексики в неспособности сдержать "караваны" нелегальных иммигрантов в США и заявлял, что именно американская администрация обязана урегулировать миграционную проблему.

В ходе праймериз в 2016 году Д.Трампа неоднократно подвергали критике за оскорбительные высказывания в адрес мексиканцев и за обещания построить стену на границе между США и Мексикой.

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Тэги: США, -ИММИГРАЦИЯ, СТАТИСТИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]