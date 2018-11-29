Россияне почти пополам разделились в оценке правильности пути, по которому идет страна - опрос

Результаты социологического исследования, проведенного Левада-центром, свидетельствуют: 47% россиян полагают, что страна идет по верному пути, противоположного мнения придерживаются 42% граждан РФ, 11% респондентов не определились со своей оценкой.
Согласно данным опроса, поступившим в "Интерфакс", две трети россиян (66%) одобряют деятельность президента РФ Владимира Путина, 33% опрошенных - не одобряют.
Деятельность премьер-министра Дмитрия Медведева, по данным Левада-центра, одобряют 34% участников опроса, 65% - не одобряют.
Работа правительства РФ заслужила одобрения 42% респондентов, противоположное мнение высказали 57% опрошенных; работу Государственной Думы одобряют 36% россиян. 63% респондентов не одобряют деятельность нижней палаты парламента.
Опрос был проведен 22-28 ноября по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»