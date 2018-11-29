Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9356 RUR   0.0254 GBR   2.1832 TRY   0.3262

Цена на нефть

    $/bbl WTI 50.29 -1.27 Brent 58.76 -1.45

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 1 Дек 12° 2 Дек 12°

СНГ 29.11.2018 13:31

Россияне почти пополам разделились в оценке правильности пути, по которому идет страна - опрос

Результаты социологического исследования, проведенного Левада-центром, свидетельствуют: 47% россиян полагают, что страна идет по верному пути, противоположного мнения придерживаются 42% граждан РФ, 11% респондентов не определились со своей оценкой.

Согласно данным опроса, поступившим в "Интерфакс", две трети россиян (66%) одобряют деятельность президента РФ Владимира Путина, 33% опрошенных - не одобряют.

Деятельность премьер-министра Дмитрия Медведева, по данным Левада-центра, одобряют 34% участников опроса, 65% - не одобряют.

Работа правительства РФ заслужила одобрения 42% респондентов, противоположное мнение высказали 57% опрошенных; работу Государственной Думы одобряют 36% россиян. 63% респондентов не одобряют деятельность нижней палаты парламента.

Опрос был проведен 22-28 ноября по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КУРС, ОДОБРЕНИЕ, ОПРОС


Похожие новости


Рублю не удастся вернуться к прежнему курсу - Кудрин В МИД РФ сожалеют, что Германия и Франция отошли от здравого курса в отношении России Россия проводит самостоятельную политику, но никогда не станет искать себе врагов - Лавров Путин: Банк России многое делает для укрепления рубля Плавающему курсу рубля эффективной альтернативы сейчас нет - Набиуллина Азербайджан, разочарованный Западом, может еще более сблизиться с Турцией, Россией и Израилем - эксперт

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]