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Дальнее зарубежье 29.11.2018 14:03

Следующий раунд переговоров по Сирии в Астане намечен на февраль - МИД

Следующий, 12-ый раунд переговоров по Сирии в Астане запланирован на первую половину февраля, сообщил в четверг директор департамента Азии и Африки МИД Казахстана Айдарбек Ануарбеков.

"Следующий раунд переговоров ориентировочно намечен на первую половину февраля", - сказал казахстанский дипломат.

Ранее источники, близкие к переговорам, сообщали, что переговоры могут пройти в январе 2019 года.

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Тэги: КАЗАХСТАН, МИД, СИРИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]