Следующий раунд переговоров по Сирии в Астане намечен на февраль - МИД

Следующий, 12-ый раунд переговоров по Сирии в Астане запланирован на первую половину февраля, сообщил в четверг директор департамента Азии и Африки МИД Казахстана Айдарбек Ануарбеков.

"Следующий раунд переговоров ориентировочно намечен на первую половину февраля", - сказал казахстанский дипломат.

Ранее источники, близкие к переговорам, сообщали, что переговоры могут пройти в январе 2019 года.