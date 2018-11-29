Глава Минобороны Литвы попросил Мэттиса чаще устраивать военные маневры в республике, в том числе учения ПВО

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис на встрече в Вашингтоне попросил шефа Пентагона Джеймса Мэттиса чаще проводить в Литве американские военные учения.
"Если говорить о присутствии, то нужно, чтобы военные США бывали здесь чаще. Об этом были переговоры с приведением хороших примеров", - сказал Р.Кароблис агентству BNS по телефону из Вашингтона.
В странах Балтии с 2014 года из-за событий на Украине на ротационной основе постоянно находились роты военных США.
После того, как в Литве, Латвии, Эстонии и Польше в 2017 году было создано по международному батальону США, американские роты были выведены.
По мнению Р.Кароблиса, для обеспечения более частого присутствия американцев в Литве, нужно развивать военные полигоны страны. При этом он отметил, что модернизируемые полигоны в Пабраде, Казлу-Руде и в Гайжюнай должны соответствовать ожиданиям военных США.
Министр сообщил, что ведутся переговоры с Литовскими железными дорогами о возможности подвозить военную технику поездами прямо к полигону в Пабраде.
"С появлением инфраструктуры более частое присутствие американцев становится возможным, - сказал Р.Кароблис. - Это будет способствовать улучшению мощностей сдерживания".
По его словам, обеспечение условий для учащения периодического присутствия американских военных "и в дальнейшем останется приоритетом Литвы в отношениях с США".
Как сообщил Р.Кароблис, он попросил Дж.Мэттиса проводить чаще в Литве и учения противовоздушной обороны, тем более, что пока есть не очень много возможностей для постоянной дислокации в стране систем ПВО большой дальности.
"Это было бы подготовкой к тому, чтобы эти системы ПВО появились сразу тогда, когда возникнет угроза конфликта и когда они понадобятся", - сказал Р.Кароблис.
У Литвы есть системы ПВО малой дальности и в настоящее время она приобретает системы средней дальности.
На встрече также обсуждалась ситуация с безопасностью в регионе, включая инцидент в Керченском проливе в воскресенье. "Общепризнано, что это агрессивный акт и это нарушение международного права. Такие действия России не могут быть забыты, соответствующее давление на России следует продолжать", - сказал Р.Кароблис.
Военные Литвы и США обучают на Украине местные вооруженные силы.
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