Россия, Иран и Турция активизируют усилия по соблюдению достигнутых договоренностей по Идлибу

Страны-гаранты астанинского процесса (Россия, Турция и Иран) считают, что создание демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе не должно подрывать суверенитет и территориальную целостность Сирии.
"Ни при каких обстоятельствах создание упомянутой зоны деэскалации не должно подрывать суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность САР", - говорится в совместном заявлении стран-гарантов, принятом по итогам очередного раунда консультаций по сирийскому урегулированию в Астане.
Россия, Турция и Иран также "отметили важность продолжения прекращения огня, подчеркнув при этом необходимость продолжения эффективной борьбы с терроризмом", сказано в документе.
Страны-гаранты также "подтвердили решимость продолжить сотрудничество в интересах окончательной ликвидации ИГИЛ (террористическая организация запрещенная в РФ) , "Джабхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) и всех других групп, предприятий и организаций, связанных "Аль-Каидой" (запрещена в РФ) или ИГИЛ, которых признал таковыми Совета безопасности ООН".
"Призвали все формирования вооруженной оппозиции в Сирии полностью и безотлагательно отмежеваться от указанных выше террористических группировок", - подчеркивается в заявлении.
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