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Дальнее зарубежье 29.11.2018 14:28

Россия, Иран и Турция активизируют усилия по соблюдению достигнутых договоренностей по Идлибу

Страны-гаранты астанинского процесса (Россия, Турция и Иран) считают, что создание демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе не должно подрывать суверенитет и территориальную целостность Сирии.

"Ни при каких обстоятельствах создание упомянутой зоны деэскалации не должно подрывать суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность САР", - говорится в совместном заявлении стран-гарантов, принятом по итогам очередного раунда консультаций по сирийскому урегулированию в Астане.

Россия, Турция и Иран также "отметили важность продолжения прекращения огня, подчеркнув при этом необходимость продолжения эффективной борьбы с терроризмом", сказано в документе.

Страны-гаранты также "подтвердили решимость продолжить сотрудничество в интересах окончательной ликвидации ИГИЛ (террористическая организация запрещенная в РФ) , "Джабхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) и всех других групп, предприятий и организаций, связанных "Аль-Каидой" (запрещена в РФ) или ИГИЛ, которых признал таковыми Совета безопасности ООН".

"Призвали все формирования вооруженной оппозиции в Сирии полностью и безотлагательно отмежеваться от указанных выше террористических группировок", - подчеркивается в заявлении.

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Тэги: КАЗАХСТАН, СИРИЯ, ИДЛИБ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]