Урегулирование в Афганистане требует участия талибов и всех политических сил страны - глава МИД Узбекистана

Установление прочного мира в Афганистане - это задача, которая должна решаться самими афганцами в рамках диалога с участием как движения "Талибан" , так и всех политических сил страны, заявил на международной конференции по афганскому урегулированию глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов.

"Сегодня все разделяют общее понимание необходимости подключения к мирному процессу наряду с движением "Талибан" всех внутриафганских политических сил, в том числе представителей этнических меньшинств", - сказал А.Камилов, слова которого цитирует пресс-служба МИД Узбекистана.

По его словам, необходима консолидация всего афганского общества вокруг общенациональных интересов во имя мира и процветания в стране.

"Только самими афганцами и под руководством народа Афганистана должен проходить политический процесс по установлению прочного мира в стране", - подчеркнул А.Камилов.

Он добавил, что "Узбекистан рассматривает себя частью процесса по содействию достижению мира и стабильности в Афганистане".

Министр напомнил, что ташкентская конференция по Афганистану, состоявшаяся в марте заметно активизировала усилия международного сообщества по урегулированию ситуации в этой стране.

Глава МИД Узбекистана сообщил, что в целях реализации Ташкентской декларации по согласованию с Кабулом узбекские представители провели переговоры с лидерами основных афганских внутриполитических сил, а также с представителями движения "Талибан".

А.Камилов также заявил, что наряду с усилиями по примирению сторон, необходимо инвестировать в экономическое будущее, социальную стабильность Афганистана и в молодое поколение афганцев.