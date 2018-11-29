Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9356 RUR   0.0254 GBR   2.1832 TRY   0.3262

Цена на нефть

    $/bbl WTI 50.29 -1.27 Brent 58.76 -1.45

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 1 Дек 12° 2 Дек 12°

Дальнее зарубежье 29.11.2018 14:45

Урегулирование в Афганистане требует участия талибов и всех политических сил страны - глава МИД Узбекистана

Установление прочного мира в Афганистане - это задача, которая должна решаться самими афганцами в рамках диалога с участием как движения "Талибан" , так и всех политических сил страны, заявил на международной конференции по афганскому урегулированию глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов.

"Сегодня все разделяют общее понимание необходимости подключения к мирному процессу наряду с движением "Талибан" всех внутриафганских политических сил, в том числе представителей этнических меньшинств", - сказал А.Камилов, слова которого цитирует пресс-служба МИД Узбекистана.

По его словам, необходима консолидация всего афганского общества вокруг общенациональных интересов во имя мира и процветания в стране.

"Только самими афганцами и под руководством народа Афганистана должен проходить политический процесс по установлению прочного мира в стране", - подчеркнул А.Камилов.

Он добавил, что "Узбекистан рассматривает себя частью процесса по содействию достижению мира и стабильности в Афганистане".

Министр напомнил, что ташкентская конференция по Афганистану, состоявшаяся в марте заметно активизировала усилия международного сообщества по урегулированию ситуации в этой стране.

Глава МИД Узбекистана сообщил, что в целях реализации Ташкентской декларации по согласованию с Кабулом узбекские представители провели переговоры с лидерами основных афганских внутриполитических сил, а также с представителями движения "Талибан".

А.Камилов также заявил, что наряду с усилиями по примирению сторон, необходимо инвестировать в экономическое будущее, социальную стабильность Афганистана и в молодое поколение афганцев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УЗБЕКИСТАН, МИД, АФГАНИСТАН, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


Похожие новости


Путина ждут в Узбекистане осенью Глава МИД Узбекистана обсудил с послом США повестку предстоящей встречи Мирзиеева с Трампом Мирзиеев распорядился реформировать МИД Узбекистана Глава МИД Узбекистана обсудил с коллегами из Афганистана проблемы региональной безопасности Развитие и безопасность Узбекистана зависят от эффективности сотрудничества стран Центральной Азии - замглавы МИД Конфликтный потенциал в Центральной Азии снижается - глава МИД Узбекистана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]