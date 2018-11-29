Дамаск может отказаться от дипломатии, если Турция не выведет свои войска - Джаафари

Правительство Сирии может перейти от дипломатии к другим мерам, если Турция не выведет свои войска с территории страны, заявил постпред Сирии при ООН Башар Джаафари.
"Турция должна вывести свои войска, но если они не понимают это дипломатическим путем, то мы будем прибегать к другим методам", - сказал сирийский дипломат на пресс-конференции по итогам 11-го раунда переговоров по Сирии в Астане.
Представитель Азербайджана при НАТО вручил верительные грамоты генсеку альянса Столтенбергу, стороны обсудили текущее состояние отношений
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 26 нарушений - Минобороны Азербайджана
Министерство обороны Азербайджана приступило к проведению командирских артиллерийских сборов
Азербайджан и ОАЭ обсудили вопросы увеличения экспорта азербайджанской продукции
Нефть обновляет минимумы с 2017г, Brent опустилась ниже $58 за баррель
2018 год может стать одним из самых жарких в истории - ООН
Пять человек пострадали при взрыве на АЗС на западе Азербайджане – МЧС
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги в Ярдымлинском районе
Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане знакомятся с экспортным потенциалом южного региона - МИД
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
В РИКЦ прошла лекция «Духовные мыслители Востока в творчестве Токая Мамедова»
Бакинской Высшей школе нефти – семь лет
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»