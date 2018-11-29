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Дальнее зарубежье 29.11.2018 12:45

Дамаск может отказаться от дипломатии, если Турция не выведет свои войска - Джаафари

Правительство Сирии может перейти от дипломатии к другим мерам, если Турция не выведет свои войска с территории страны, заявил постпред Сирии при ООН Башар Джаафари.

"Турция должна вывести свои войска, но если они не понимают это дипломатическим путем, то мы будем прибегать к другим методам", - сказал сирийский дипломат на пресс-конференции по итогам 11-го раунда переговоров по Сирии в Астане.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: СИРИЯ, ТУРЦИЯ, ВОЙСКА, ВЫВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]