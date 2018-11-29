Дамаск может отказаться от дипломатии, если Турция не выведет свои войска - Джаафари

Правительство Сирии может перейти от дипломатии к другим мерам, если Турция не выведет свои войска с территории страны, заявил постпред Сирии при ООН Башар Джаафари.

"Турция должна вывести свои войска, но если они не понимают это дипломатическим путем, то мы будем прибегать к другим методам", - сказал сирийский дипломат на пресс-конференции по итогам 11-го раунда переговоров по Сирии в Астане.