Рост экономики Азербайджана зависит от стабильности цен на нефть - ЕБРР

Восстановление экономики Азербайджана продолжится при отсутствии дальнейших потрясений цен на сырьевые товары, прежде всего, нефть, считают эксперты Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
«По нашим прогнозам, реальный ВВП Азербайджана составит 1,5% в 2018 году и 3,5% в 2019 году. Ближайшие перспективы роста поддерживаются относительно стабильной тенденцией цен на нефть и постоянным расширением возможностей добычи и экспорта газа», - отмечается в Transition Report 2018-19, опубликованном на сайте ЕБРР.
ЕБРР подчеркивает, что умеренная диверсификация экономики имеет хорошие перспективы для среднесрочного экономического роста.
«Но еще многое предстоит сделать для укрепления роли ненефтяной экономики», - отмечается в отчете.
Правительство Азербайджана рост ВВП в 2018 году прогнозирует на уровне 2%, в 2019 году – 3,6%.
В 2017 году рост ВВП Азербайджана составил 0,1% после спада на 3,1% в 2016 году.
А.Мамедов
Представитель Азербайджана при НАТО вручил верительные грамоты генсеку альянса Столтенбергу, стороны обсудили текущее состояние отношений
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 26 нарушений - Минобороны Азербайджана
Министерство обороны Азербайджана приступило к проведению командирских артиллерийских сборов
2018 год может стать одним из самых жарких в истории - ООН
Пять человек пострадали при взрыве на АЗС на западе Азербайджане – МЧС
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги в Ярдымлинском районе
Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане знакомятся с экспортным потенциалом южного региона - МИД
В Париже заявили о готовности сотрудничать с бывшим французским дипломатом Зурабишвили, ставшей президентом Грузии
Австралия может расширить полномочия своей разведки в зарубежных операциях
Наблюдатели ОБСЕ дали положительную оценку прошедшим в Грузии президентским выборам
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
В РИКЦ прошла лекция «Духовные мыслители Востока в творчестве Токая Мамедова»
Бакинской Высшей школе нефти – семь лет
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»