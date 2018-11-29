Рост экономики Азербайджана зависит от стабильности цен на нефть - ЕБРР

Восстановление экономики Азербайджана продолжится при отсутствии дальнейших потрясений цен на сырьевые товары, прежде всего, нефть, считают эксперты Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

«По нашим прогнозам, реальный ВВП Азербайджана составит 1,5% в 2018 году и 3,5% в 2019 году. Ближайшие перспективы роста поддерживаются относительно стабильной тенденцией цен на нефть и постоянным расширением возможностей добычи и экспорта газа», - отмечается в Transition Report 2018-19, опубликованном на сайте ЕБРР.

ЕБРР подчеркивает, что умеренная диверсификация экономики имеет хорошие перспективы для среднесрочного экономического роста.

«Но еще многое предстоит сделать для укрепления роли ненефтяной экономики», - отмечается в отчете.

Правительство Азербайджана рост ВВП в 2018 году прогнозирует на уровне 2%, в 2019 году – 3,6%.

В 2017 году рост ВВП Азербайджана составил 0,1% после спада на 3,1% в 2016 году.

А.Мамедов