Йеменские повстанцы объявили о возобновлении ракетных обстрелов позиций в Саудовской Аравии

Представители йеменских повстанцев-хуситов заявили, что их силы нанесли удар баллистическими ракетами типа "Бадр-1" по аэродрому арабской коалиции в провинции Наджран на юге Саудовской Аравии, передает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".

По утверждениям повстанцев, атака привела к уничтожению нескольких ударных вертолетов "Апач" и к гибели двух пилотов коалиции. Однако в коалиции пока никак не прокомментировали эти сообщения, уточняет АП.

По данным АП, этот обстрел стал первой ракетной атакой с того момента, как ранее в ноябре руководство повстанцев по просьбе спецпосланника ООН по Йемену Мартина Гриффитса приказало прекратить обстрелы с применением ракет и беспилотников сил коалиции и ее союзника ОАЭ.

Однако, уточняет агентство, за несколько часов до последней атаки повстанцы объявили о приостановке участия в подобных мирных инициативах. При этом в качестве причины таких действий повстанцы сослались на попытки США противодействовать в ООН британской резолюции по установлению режима прекращения огня в Йемене.

Ранее сообщалось, что шеф Пентагона Джеймс Мэттис и госсекретарь США Майк Помпео на закрытом брифинге пытались отговорить сенат США от голосования по йеменской резолюции, которая предполагает прекращение американской помощи Саудовской Аравии. В частности, глава госдепа утверждал, что война в Йемене была бы "намного хуже", если бы США не были вовлечены. Он отметил, что основная цель участия США в конфликте в Йемене - сдерживание влияния Ирана на Ближний Восток.

Однако, законодатели 63 голосами "за" и 37 "против" проголосовали за то, чтобы продвигать дальше резолюцию о прекращении участия США в йеменском конфликте.