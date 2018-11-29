Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9356 RUR   0.0254 GBR   2.1832 TRY   0.3262

Цена на нефть

    $/bbl WTI 50.29 -1.27 Brent 58.76 -1.45

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 1 Дек 12° 2 Дек 12°

Дальнее зарубежье 29.11.2018 12:48

Йеменские повстанцы объявили о возобновлении ракетных обстрелов позиций в Саудовской Аравии

Представители йеменских повстанцев-хуситов заявили, что их силы нанесли удар баллистическими ракетами типа "Бадр-1" по аэродрому арабской коалиции в провинции Наджран на юге Саудовской Аравии, передает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".

По утверждениям повстанцев, атака привела к уничтожению нескольких ударных вертолетов "Апач" и к гибели двух пилотов коалиции. Однако в коалиции пока никак не прокомментировали эти сообщения, уточняет АП.

По данным АП, этот обстрел стал первой ракетной атакой с того момента, как ранее в ноябре руководство повстанцев по просьбе спецпосланника ООН по Йемену Мартина Гриффитса приказало прекратить обстрелы с применением ракет и беспилотников сил коалиции и ее союзника ОАЭ.

Однако, уточняет агентство, за несколько часов до последней атаки повстанцы объявили о приостановке участия в подобных мирных инициативах. При этом в качестве причины таких действий повстанцы сослались на попытки США противодействовать в ООН британской резолюции по установлению режима прекращения огня в Йемене.

Ранее сообщалось, что шеф Пентагона Джеймс Мэттис и госсекретарь США Майк Помпео на закрытом брифинге пытались отговорить сенат США от голосования по йеменской резолюции, которая предполагает прекращение американской помощи Саудовской Аравии. В частности, глава госдепа утверждал, что война в Йемене была бы "намного хуже", если бы США не были вовлечены. Он отметил, что основная цель участия США в конфликте в Йемене - сдерживание влияния Ирана на Ближний Восток.

Однако, законодатели 63 голосами "за" и 37 "против" проголосовали за то, чтобы продвигать дальше резолюцию о прекращении участия США в йеменском конфликте.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЙЕМЕН, САУДАРАВИЯ, РАКЕТЫ, ОБСТРЕЛ


Похожие новости


Саудовцы сбили ракету хуситов, 26 человек получили ранения от осколков Десятки йеменских повстанцев погибли в Сане в результате авианалета коалиции Саудовской Аравии Около 20 человек стали жертвами авиаударов арабской коалиции по Йемену, свыше 40 ранены Йеменские мятежники обстреляли саудовский танкер в Красном море - СМИ Рухани: пуск ракеты из Йемена по Эр-Рияду стал реакцией на агрессию Саудовской Аравии В ВОЗ предупреждают отправляющихся в Саудовскую Аравию паломников об опасности холеры

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]