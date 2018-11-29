Турция не соблюдает договоренности по выводу боевиков из Идлиба - постпред Сирии при ООН

Турецкая сторона не выполняет взятые на себя обязательств по выводу радикальных боевиков из зоны деэскалации в Идлибе, заявил в четверг постпред Сирии при ООН Башар Джаафари.
"Турецкая сторона не соблюдает свои обязательства, достигнутые во время встречи в Сочи в июле. Поэтому произошли нарушения со стороны террористических групп в Идлибе. Это привело к недоверию касательно исполнения любых обязательств, взятых на себя Турцией", - сказал Б.Джаафари на пресс-конференции по итогам одиннадцатого раунда переговоров по сирийскому урегулированию в Астане.
Представитель Азербайджана при НАТО вручил верительные грамоты генсеку альянса Столтенбергу, стороны обсудили текущее состояние отношений
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 26 нарушений - Минобороны Азербайджана
Министерство обороны Азербайджана приступило к проведению командирских артиллерийских сборов
Азербайджан и ОАЭ обсудили вопросы увеличения экспорта азербайджанской продукции
Нефть обновляет минимумы с 2017г, Brent опустилась ниже $58 за баррель
2018 год может стать одним из самых жарких в истории - ООН
Пять человек пострадали при взрыве на АЗС на западе Азербайджане – МЧС
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги в Ярдымлинском районе
Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане знакомятся с экспортным потенциалом южного региона - МИД
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
В РИКЦ прошла лекция «Духовные мыслители Востока в творчестве Токая Мамедова»
Бакинской Высшей школе нефти – семь лет
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»