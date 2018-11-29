Турция не соблюдает договоренности по выводу боевиков из Идлиба - постпред Сирии при ООН

Турецкая сторона не выполняет взятые на себя обязательств по выводу радикальных боевиков из зоны деэскалации в Идлибе, заявил в четверг постпред Сирии при ООН Башар Джаафари.

"Турецкая сторона не соблюдает свои обязательства, достигнутые во время встречи в Сочи в июле. Поэтому произошли нарушения со стороны террористических групп в Идлибе. Это привело к недоверию касательно исполнения любых обязательств, взятых на себя Турцией", - сказал Б.Джаафари на пресс-конференции по итогам одиннадцатого раунда переговоров по сирийскому урегулированию в Астане.