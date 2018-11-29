Число не допущенных к въезду на Украину из Минка россиян за сутки снизилось в четыре раза - Госпогранкомитет Белоруссии

Количество граждан России, получивших отказ во въезде на Украину и вернувшихся в аэропорт Минска, за сутки снизилось в четыре раза, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.
"За истекшие сутки по состоянию на 10 утра возвратились девять человек", - рассказал А. Бычковский, напомнив, что за предыдущие сутки получивших отказы во въезде на Украину россиян было 38.
"Наблюдается тенденция к снижению", - констатировал официальный представитель ГПК.
При этом он отметил, что "пассажиропоток на данном направлении не изменился".
Всего с начала недели, по данным погранкомитета Белоруссии, число вернувшихся из украинских аэропортов в Минск россиян выросло до 94.
А.Бычковский добавил, что в наземных пунктах пропуска (автомобильный и железнодорожный транспорт) фактов групповых возвратов граждан России на территорию Белоруссии по-прежнему не фиксируется.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»