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СНГ 29.11.2018 15:04

Число не допущенных к въезду на Украину из Минка россиян за сутки снизилось в четыре раза - Госпогранкомитет Белоруссии

Количество граждан России, получивших отказ во въезде на Украину и вернувшихся в аэропорт Минска, за сутки снизилось в четыре раза, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

"За истекшие сутки по состоянию на 10 утра возвратились девять человек", - рассказал А. Бычковский, напомнив, что за предыдущие сутки получивших отказы во въезде на Украину россиян было 38.

"Наблюдается тенденция к снижению", - констатировал официальный представитель ГПК.

При этом он отметил, что "пассажиропоток на данном направлении не изменился".

Всего с начала недели, по данным погранкомитета Белоруссии, число вернувшихся из украинских аэропортов в Минск россиян выросло до 94.

А.Бычковский добавил, что в наземных пунктах пропуска (автомобильный и железнодорожный транспорт) фактов групповых возвратов граждан России на территорию Белоруссии по-прежнему не фиксируется.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯНЕ, УКРАИНА, ВОЗВРАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]