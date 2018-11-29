Запад может помочь возвращению беженцев, отменив свои санкции против Дамаска - постпред Сирии при ООН

Западные страны могут способствовать возврату беженцев в Сирию, отменив санкции против Дамаска, заявил в четверг постпред Сирии при ООН Башар Джафари.
"Запад не стремится к тому, чтобы беженцы вернулись на родину. Мы всегда говорили, что если Запад на самом деле хочет помочь нам и странам, где находятся беженцы, то они, прежде всего, должны остановить санкции", - сказал Б.Джаафари на пресс-конференции по итогам 11-го раунда переговоров по Сирии в Астане.
"Нельзя сказать, что они стремятся к возвращению беженцев. Для того, чтобы люди могли вернуться к своей работе, к нормальной жизни, к развитию своей страны и ее процветанию, в отношении страны должны отменить санкции", - подчеркнул сирийский дипломат.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»