Запад может помочь возвращению беженцев, отменив свои санкции против Дамаска - постпред Сирии при ООН

Западные страны могут способствовать возврату беженцев в Сирию, отменив санкции против Дамаска, заявил в четверг постпред Сирии при ООН Башар Джафари.

"Запад не стремится к тому, чтобы беженцы вернулись на родину. Мы всегда говорили, что если Запад на самом деле хочет помочь нам и странам, где находятся беженцы, то они, прежде всего, должны остановить санкции", - сказал Б.Джаафари на пресс-конференции по итогам 11-го раунда переговоров по Сирии в Астане.

"Нельзя сказать, что они стремятся к возвращению беженцев. Для того, чтобы люди могли вернуться к своей работе, к нормальной жизни, к развитию своей страны и ее процветанию, в отношении страны должны отменить санкции", - подчеркнул сирийский дипломат.