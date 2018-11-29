В Дамаске обвиняют Турцию в направлении в Идлиб вооруженных групп вместо полицейских

Турция согласно договоренностям в рамках меморандума по выводу боевиков из Идлиба должна была отправить в зону деэскалации полицейских, но вместо этого отправила туда 11 тыс. вооруженных военных, сообщил постоянный представитель Сирии в ООН Башар Джаафари.
"В соответствии с соглашением турецкая сторона должна была установить 12 контрольных полицейских пунктов на этих территориях", - заявил Б.Джаафари на пресс-конференции по итогам одиннадцатого раунда межсирийских переговоров в Астане в четверг.
Он добавил, что турецкие полицейские должны были использовать легкое вооружение. "Но турецкие власти отправили 11 тыс. вооруженных людей", - заявил Б.Джаафари.
По его утверждению, "турецкие военные сегодня находятся во многих городах и это не полицейские, а люди с тяжелым вооружением и вертолетами".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»