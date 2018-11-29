ЮНЕСКО включила регги в Список всемирного наследия человечества

ЮНЕСКО приняла решение о включении музыки регги в Список нематериального культурного наследия человечества, сообщает в четверг организация.

"В самом начале музыка регги была голосом маргинального круга людей, но сейчас эта музыка охватывает широкие социальные круги, в том числе группы, разные по половой, этнической и религиозной принадлежности", - говорится в сообщении на сайте ЮНЕСКО.

Регги, как направление музыки, сформировался на Ямайке в конце 1960-х годов и получил широкое распространение в 70-е годы прошлого века. Наиболее известным исполнителем регги считается ямайский музыкант Боб Марли.