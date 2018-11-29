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ТЭК 29.11.2018 12:56

Цена нефти WTI опустилась ниже $50 за баррель впервые с октября 2017г

Цены на нефть перешли к снижению на торгах в четверг, стоимость WTI опустилась ниже $50 за баррель впервые с октября 2017 года.

Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) по данным на 12:55 составляет $49,56 за баррель, что на $0,73 (1,45%) ниже уровня предыдущей сессии.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к этому времени составляет $57,57 за баррель, что на $1,19 (2,03%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ПАДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]