Цена нефти WTI опустилась ниже $50 за баррель впервые с октября 2017г

Цены на нефть перешли к снижению на торгах в четверг, стоимость WTI опустилась ниже $50 за баррель впервые с октября 2017 года.
Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) по данным на 12:55 составляет $49,56 за баррель, что на $0,73 (1,45%) ниже уровня предыдущей сессии.
Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к этому времени составляет $57,57 за баррель, что на $1,19 (2,03%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
Представитель Азербайджана при НАТО вручил верительные грамоты генсеку альянса Столтенбергу, стороны обсудили текущее состояние отношений
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 26 нарушений - Минобороны Азербайджана
Министерство обороны Азербайджана приступило к проведению командирских артиллерийских сборов
2018 год может стать одним из самых жарких в истории - ООН
Пять человек пострадали при взрыве на АЗС на западе Азербайджане – МЧС
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги в Ярдымлинском районе
Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане знакомятся с экспортным потенциалом южного региона - МИД
В Париже заявили о готовности сотрудничать с бывшим французским дипломатом Зурабишвили, ставшей президентом Грузии
Австралия может расширить полномочия своей разведки в зарубежных операциях
Наблюдатели ОБСЕ дали положительную оценку прошедшим в Грузии президентским выборам
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
В РИКЦ прошла лекция «Духовные мыслители Востока в творчестве Токая Мамедова»
Бакинской Высшей школе нефти – семь лет
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»