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Бизнес и законодательство 29.11.2018 13:11

В двух районах Азербайджана откроются Центры KOB Dostu

В Азербайджане в ближайшие дни начнут деятельность два центра по оказанию услуги «Друг малого и среднего бизнеса» («KOB Dostu»), заявил журналистам глава Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства (АРМСП) Орхан Мамедов.

«На следующей неделе в Хачмазе и Сиязане будут открыты Центры «KOB Dostu». Что же касается открытия Дома малого и среднего бизнеса (KOB evleri), то первый такой дом будет открыт в 2019 году в Баку», - сказал О.Мамедов.

Как ранее сообщалось, в Домах KOB будут представлены 35 государственных структур, деятельность которых будет направлена на оказание помощи предпринимателям.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в декабре 2017 года подписал указ о совершенствовании управления в сфере малого и среднего предпринимательства.

Согласно указу, при министерстве экономики Азербайджана создано Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства. В функции агентства входит оказание поддержки развитию МСП в Азербайджане, оказанию субъектам МСП различные услуги. В составе Агентства будут действовать «Дома малого и среднего предпринимательства».

Б.Рустамбеков

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Тэги: KOB/DOSTU, ОТКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]