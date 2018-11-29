В двух районах Азербайджана откроются Центры KOB Dostu

В Азербайджане в ближайшие дни начнут деятельность два центра по оказанию услуги «Друг малого и среднего бизнеса» («KOB Dostu»), заявил журналистам глава Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства (АРМСП) Орхан Мамедов.

«На следующей неделе в Хачмазе и Сиязане будут открыты Центры «KOB Dostu». Что же касается открытия Дома малого и среднего бизнеса (KOB evleri), то первый такой дом будет открыт в 2019 году в Баку», - сказал О.Мамедов.

Как ранее сообщалось, в Домах KOB будут представлены 35 государственных структур, деятельность которых будет направлена на оказание помощи предпринимателям.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в декабре 2017 года подписал указ о совершенствовании управления в сфере малого и среднего предпринимательства.

Согласно указу, при министерстве экономики Азербайджана создано Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства. В функции агентства входит оказание поддержки развитию МСП в Азербайджане, оказанию субъектам МСП различные услуги. В составе Агентства будут действовать «Дома малого и среднего предпринимательства».

Б.Рустамбеков