В двух районах Азербайджана откроются Центры KOB Dostu

В Азербайджане в ближайшие дни начнут деятельность два центра по оказанию услуги «Друг малого и среднего бизнеса» («KOB Dostu»), заявил журналистам глава Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства (АРМСП) Орхан Мамедов.
«На следующей неделе в Хачмазе и Сиязане будут открыты Центры «KOB Dostu». Что же касается открытия Дома малого и среднего бизнеса (KOB evleri), то первый такой дом будет открыт в 2019 году в Баку», - сказал О.Мамедов.
Как ранее сообщалось, в Домах KOB будут представлены 35 государственных структур, деятельность которых будет направлена на оказание помощи предпринимателям.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в декабре 2017 года подписал указ о совершенствовании управления в сфере малого и среднего предпринимательства.
Согласно указу, при министерстве экономики Азербайджана создано Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства. В функции агентства входит оказание поддержки развитию МСП в Азербайджане, оказанию субъектам МСП различные услуги. В составе Агентства будут действовать «Дома малого и среднего предпринимательства».
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»