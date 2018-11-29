Сборная Азербайджана сохранила 107-е место в рейтинге ФИФА

Сборная Азербайджана сохранила 107-ое место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована в четверг на сайте организации.

В ноябре сборная Азербайджана провела две встречи в Лиги наций УЕФА: обыграла Фарерские острова со счетом 2:0 и проиграла Косово со счетом 0:4.

Возглавляет рейтинг, по-прежнему, сборная Бельгии, а в первой десятке также присутствуют Франция, Бразилия, Хорватия, Англия, Португалия, Уругвай, Швейцария, Испания, Дания.

Наибольшего прогресса в рейтинге добилась сборная Судана, она поднялась на восемь строчек и теперь занимает 127-е место. Самое стремительное падение зафиксировано у сборных России и Бенина - минус семь пунктов.

А.Азизов