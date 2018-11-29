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В штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте идет обыск - СМИ

Обыск проводится в штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне, передает портал Hessenschau.

Обыск проводится в связи с подозрениями в отмывании денег. Его ведет полиция по запросу прокуратуры и уголовной полиции.

Прокуратура считает, что банк помогал клиентам в организации офшорного бизнеса в так называемых "налоговых оазисах".

Другие подробности пока не сообщаются.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, БАНК, ОБЫСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]