В штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте идет обыск - СМИ

Обыск проводится в штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне, передает портал Hessenschau.

Обыск проводится в связи с подозрениями в отмывании денег. Его ведет полиция по запросу прокуратуры и уголовной полиции.

Прокуратура считает, что банк помогал клиентам в организации офшорного бизнеса в так называемых "налоговых оазисах".

Другие подробности пока не сообщаются.