В штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте идет обыск - СМИ

Обыск проводится в штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне, передает портал Hessenschau.
Обыск проводится в связи с подозрениями в отмывании денег. Его ведет полиция по запросу прокуратуры и уголовной полиции.
Прокуратура считает, что банк помогал клиентам в организации офшорного бизнеса в так называемых "налоговых оазисах".
Другие подробности пока не сообщаются.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»