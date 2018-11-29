Суд на Филиппинах признал вину полицейских, убивших подозреваемого в наркотрафике

Филиппинский суд признал троих офицеров полиции виновными в убийстве студента, подозреваемого в распространении наркотиков, - это первый такой случай за время кампании властей по борьбе с наркотрафиком в стране, сообщает в четверг "Ассошиэйтед пресс".
Суд приговорил полицейских к тюремному сроку до 40 лет без права на досрочное освобождение. В то же время подсудимые могут подать апелляцию на решение суда.
"Подход "сначала стреляй, а потом думай" никогда не допустим в цивилизованном обществе", - отметил судья.
Полицейских обвиняют в том, что они открыли огонь на поражение по 17-летнему студенту, оказавшему сопротивление при задержании по подозрению в распространении наркотических веществ.
Обвиняемые указывали на тот факт, что подозреваемый был вооружен и открыл огонь из огнестрельного оружия по офицерам.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»