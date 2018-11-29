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Дальнее зарубежье 29.11.2018 13:44

Суд на Филиппинах признал вину полицейских, убивших подозреваемого в наркотрафике

Филиппинский суд признал троих офицеров полиции виновными в убийстве студента, подозреваемого в распространении наркотиков, - это первый такой случай за время кампании властей по борьбе с наркотрафиком в стране, сообщает в четверг "Ассошиэйтед пресс".

Суд приговорил полицейских к тюремному сроку до 40 лет без права на досрочное освобождение. В то же время подсудимые могут подать апелляцию на решение суда.

"Подход "сначала стреляй, а потом думай" никогда не допустим в цивилизованном обществе", - отметил судья.

Полицейских обвиняют в том, что они открыли огонь на поражение по 17-летнему студенту, оказавшему сопротивление при задержании по подозрению в распространении наркотических веществ.

Обвиняемые указывали на тот факт, что подозреваемый был вооружен и открыл огонь из огнестрельного оружия по офицерам.

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Тэги: ФИЛИППИНЫ, ПОЛИЦЕЙСКИЕ, СУД, ПРИГОВОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]