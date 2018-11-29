США и Саудовская Аравия продвинулись к сделке о поставке Эр-Рияду комплексов ПРО THAAD на $15 млрд

США и Саудовская Аравия подписали предварительное межправительственное соглашение о поставке Эр-Рияду американских комплексов противоракетной обороны THAAD на общую сумму 15 млрд. долл, сообщил телеканал "Си-Эн-Би-Си" со ссылкой на представителя госдепартамента.
По его словам, подписанное на этой неделе "письмо о предложениях и принятии предложений" является первым шагом на пути к заключению многомиллиардной сделки. Речь идет о поставке Саудовской Аравии в общей сложности 44 противоракетных комплексов подвижного наземного базирования THAAD, предназначенных для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности.
Саудовская Аравия и США начали официальные переговоры о поставке Эр-Рияду комплексов THAAD в декабре 2016 года.
"После необходимых уведомлений Конгресса в 2017 году, за которыми последовали многомесячные переговоры, подписание письма о предложениях и принятии предложений означает шаг в направлении защиты Соединенных Штатов и их региональных партнеров от иранских ракет", - сказал представитель госдепартамента на условиях анонимности.
"Продажа системы противоракетной обороны THAAD отвечает интересам национальной безопасности США, обеспечивая долгосрочную безопасность Саудовской Аравии и региона Персидского залива перед лицом растущей угрозы со стороны баллистических ракет иранского режима и поддерживаемых Ираном экстремистских группировок", - добавил представитель госдепа.
Телеканал отмечает, что подписание соглашения произошло на фоне осуждения мировым сообществом властей Саудовской Аравии убийства журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле. В причастности к убийству подозревается наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. В частности, ЦРУ пришло к выводу, что он отдал приказ о ликвидации журналиста, отмечает телеканал.
Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе допустил, что саудовский принц Салман мог знать об этих трагических событиях, но мог и не знать. При этом он отметил, что Соединенные Штаты намерены остаться надежным партнером Саудовской Аравии и не будут отменять сделки на продажу вооружений.
"Если мы необдуманно отменим эти контракты, Россия и Китай получат огромные выгоды и с радостью возьмут все эти новообретенные сделки. Это будет прекрасный подарок им прямо от Соединенных Штатов", - сказал Д.Трамп, заявив, что применение жестких мер против Саудовской Аравии в связи с делом об убийстве Дж.Хашкаджи привело бы к резкому росту цен на нефть и могло бы разрушить мировую экономику, поэтому Вашингтон не собирается этого допускать. "Что касается Саудовской Аравии, если мы разорвем с ними отношения, то я думаю, что цены на нефть взлетят до небес. Я сдерживаю их, и они помогают мне сдерживать их", - сказал президент США.
Представитель Азербайджана при НАТО вручил верительные грамоты генсеку альянса Столтенбергу, стороны обсудили текущее состояние отношений
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 26 нарушений - Минобороны Азербайджана
Министерство обороны Азербайджана приступило к проведению командирских артиллерийских сборов
Азербайджан и ОАЭ обсудили вопросы увеличения экспорта азербайджанской продукции
Нефть обновляет минимумы с 2017г, Brent опустилась ниже $58 за баррель
2018 год может стать одним из самых жарких в истории - ООН
Пять человек пострадали при взрыве на АЗС на западе Азербайджане – МЧС
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги в Ярдымлинском районе
Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане знакомятся с экспортным потенциалом южного региона - МИД
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
В РИКЦ прошла лекция «Духовные мыслители Востока в творчестве Токая Мамедова»
Бакинской Высшей школе нефти – семь лет
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»