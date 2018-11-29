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Дальнее зарубежье 29.11.2018 14:02

США и Саудовская Аравия продвинулись к сделке о поставке Эр-Рияду комплексов ПРО THAAD на $15 млрд

США и Саудовская Аравия подписали предварительное межправительственное соглашение о поставке Эр-Рияду американских комплексов противоракетной обороны THAAD на общую сумму 15 млрд. долл, сообщил телеканал "Си-Эн-Би-Си" со ссылкой на представителя госдепартамента.

По его словам, подписанное на этой неделе "письмо о предложениях и принятии предложений" является первым шагом на пути к заключению многомиллиардной сделки. Речь идет о поставке Саудовской Аравии в общей сложности 44 противоракетных комплексов подвижного наземного базирования THAAD, предназначенных для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности.

Саудовская Аравия и США начали официальные переговоры о поставке Эр-Рияду комплексов THAAD в декабре 2016 года.

"После необходимых уведомлений Конгресса в 2017 году, за которыми последовали многомесячные переговоры, подписание письма о предложениях и принятии предложений означает шаг в направлении защиты Соединенных Штатов и их региональных партнеров от иранских ракет", - сказал представитель госдепартамента на условиях анонимности.

"Продажа системы противоракетной обороны THAAD отвечает интересам национальной безопасности США, обеспечивая долгосрочную безопасность Саудовской Аравии и региона Персидского залива перед лицом растущей угрозы со стороны баллистических ракет иранского режима и поддерживаемых Ираном экстремистских группировок", - добавил представитель госдепа.

Телеканал отмечает, что подписание соглашения произошло на фоне осуждения мировым сообществом властей Саудовской Аравии убийства журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле. В причастности к убийству подозревается наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. В частности, ЦРУ пришло к выводу, что он отдал приказ о ликвидации журналиста, отмечает телеканал.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе допустил, что саудовский принц Салман мог знать об этих трагических событиях, но мог и не знать. При этом он отметил, что Соединенные Штаты намерены остаться надежным партнером Саудовской Аравии и не будут отменять сделки на продажу вооружений.

"Если мы необдуманно отменим эти контракты, Россия и Китай получат огромные выгоды и с радостью возьмут все эти новообретенные сделки. Это будет прекрасный подарок им прямо от Соединенных Штатов", - сказал Д.Трамп, заявив, что применение жестких мер против Саудовской Аравии в связи с делом об убийстве Дж.Хашкаджи привело бы к резкому росту цен на нефть и могло бы разрушить мировую экономику, поэтому Вашингтон не собирается этого допускать. "Что касается Саудовской Аравии, если мы разорвем с ними отношения, то я думаю, что цены на нефть взлетят до небес. Я сдерживаю их, и они помогают мне сдерживать их", - сказал президент США.

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Тэги: США, ВООРУЖЕНИЯ, САУДАРАВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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